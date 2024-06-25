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Ужасающий припадок: Селин Дион показала мучительные моменты своей болезни

Алена Кюпели
25 июня 2024, 23:36
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Канадская певица Селин Дион откровенно показала, какой жуткой является ее болезнь.
Селин Дион страдает от редкого неврологического заболевания
Селин Дион страдает от редкого неврологического заболевания / Коллаж Главред, скриншот видео

Легендарная канадская и американская певица Селин Дион включила невероятно уязвимый момент в свой новый документальный фильм "Я: Селин Дион", в котором она в течение нескольких минут страдает от ужасающего припадка.

Как пишет Page Six, сцена начинается с того, что врач певицы, обладательницы Грэмми, проводит осмотр, поскольку у нее были судороги из-за синдрома скованности, редкого и прогрессирующего неврологического расстройства.

"Частью болезни является то, что, как только у вас начинается судорога, иногда… сигнал о ее "освобождении" не понимается, поэтому в конечном итоге она просто остается в сокращенном положении", — объясняет терапевт спортивной медицины Террилл Лобо.

видео дня

Кто такая Селин Дион

Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.

Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

В видео видно, как после того, как врач уложил Селин на массажный стол, у 56-летней Дион продолжаются спазмы, что, как предупреждает Лобо, может "привести к кризису".

Вскоре после этого у певца "My Heart Will Go On" начинается полноценный припадок, и врач вызывает другого члена своей медицинской бригады, чтобы тот принес ему валиум, лекарство, которое лечит нервную систему.

В это время можно услышать, как Дион стонет от боли, когда она трясется лицом вниз.

Видео можно посмотреть тут

Когда Лобо собирается поднять ее на бок, певица All by Myself начинает хныкать и плакать.

В один шокирующий момент Дион появляется с широко открытыми глазами и не может двигаться самостоятельно.

Болезнь Селин Дион

Напомним, в декабре 2022 года канадская певица Селин Дион заявила, что страдает от редчайшего неврологического расстройства, которое поражает лишь одного человека на миллион - синдрома ригидности или "синдрома скованного человека", при котором возникает общая скованность мышц.

Тогда певица выложила видеообращение к фанатам, в котором объявила о новом переносе концертов, и объяснила причину.

Ранее также Селин Дион показала, как выглядит сейчас: она выложила фотографии с сыновьями из Лас-Вегаса, где они вместе ходили на матч по хоккею. После игры Селин, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди и Нельсон пообщались со спортсменами.

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