Ужасающий припадок: Селин Дион показала мучительные моменты своей болезни

Канадская певица Селин Дион откровенно показала, какой жуткой является ее болезнь.

Селин Дион страдает от редкого неврологического заболевания / Коллаж Главред, скриншот видео

Легендарная канадская и американская певица Селин Дион включила невероятно уязвимый момент в свой новый документальный фильм "Я: Селин Дион", в котором она в течение нескольких минут страдает от ужасающего припадка.

Как пишет Page Six, сцена начинается с того, что врач певицы, обладательницы Грэмми, проводит осмотр, поскольку у нее были судороги из-за синдрома скованности, редкого и прогрессирующего неврологического расстройства.

"Частью болезни является то, что, как только у вас начинается судорога, иногда… сигнал о ее "освобождении" не понимается, поэтому в конечном итоге она просто остается в сокращенном положении", — объясняет терапевт спортивной медицины Террилл Лобо.

Кто такая Селин Дион Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись. Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

В видео видно, как после того, как врач уложил Селин на массажный стол, у 56-летней Дион продолжаются спазмы, что, как предупреждает Лобо, может "привести к кризису".

Вскоре после этого у певца "My Heart Will Go On" начинается полноценный припадок, и врач вызывает другого члена своей медицинской бригады, чтобы тот принес ему валиум, лекарство, которое лечит нервную систему.

В это время можно услышать, как Дион стонет от боли, когда она трясется лицом вниз.

Когда Лобо собирается поднять ее на бок, певица All by Myself начинает хныкать и плакать.

В один шокирующий момент Дион появляется с широко открытыми глазами и не может двигаться самостоятельно.

Болезнь Селин Дион

Напомним, в декабре 2022 года канадская певица Селин Дион заявила, что страдает от редчайшего неврологического расстройства, которое поражает лишь одного человека на миллион - синдрома ригидности или "синдрома скованного человека", при котором возникает общая скованность мышц.

Тогда певица выложила видеообращение к фанатам, в котором объявила о новом переносе концертов, и объяснила причину.

Ранее также Селин Дион показала, как выглядит сейчас: она выложила фотографии с сыновьями из Лас-Вегаса, где они вместе ходили на матч по хоккею. После игры Селин, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди и Нельсон пообщались со спортсменами.

