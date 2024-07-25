Увидели только избранные: как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон

Мало кто знает, но у Кейт Миддлтон было два свадебных платья.

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Как выглядит второе свадебное платье Кейт Миддлтон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Свадебное платье принцессы Кейт Миддлтон с длинным шлейфом и изысканными кружевными рукавами произвело настоящий фурор, но, оказывается, она переодевалась и второе платье увидели всего 300 человек.

Как сообщает The Mirror, второе платье было предназначено для частного празднования. Для создания наряда принцесса обратилась к дому высокой моды Alexander McQueen.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия. видео дня

Изящное платье подчеркнуло утонченную фигуру Миддлтон, а создано оно из однотонной атласной ткани молочного цвета и акцентного ремня с драгоценными камнями. Свой образ Кейт дополнила пушистым кардиганом.

Стилист Миранда Холдер отметила, что благодаря смене платья невеста имела возможность выразить себя.

"Наличие второго варианта дает этим застенчивым невестам возможность полностью продемонстрировать то, кем они есть на самом деле, как они хотят выглядеть – и, что важнее, чувствовать себя – когда формальности церемонии и официальной фотосессии закончатся", - сказала стилист.

Кейт Миддлтон / Инфографика: Главред

Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданных, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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