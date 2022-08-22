Утро сумасшедшей: Королева в свадебной фате развлекала соседей пением с балкона

Наташа Королева не перестает удивлять своими неадекватными поступками, вместе со своей семьей: сыном и стриптизером-мужем.
Певица украинского происхождения Наташа Королева, которая поддерживает войну в Украине и убийства украинских мирных жителей Россией, появилась в необычном виде, напоминающем городскую сумасшедшую.
Так, на своей странице в Instagram, певица показала, как она поет песню в свадебной фате на своем балконе. Зрелище показалось не совсем адекватным, между тем, причина этого перформанса - 19-ая годовщина жизни со стриптизером Тарзаном.
Оказалось, что пара таким образом решила отметить гранатовую свадьбу.
Муж Королевой также удивлял подмосковье своим пением, вместе с совместным сыном Архипом.
Напомним, ранее Наташа Королева танцевала с кавказскими мужчинами.
Соответствующим видео поделился на своей странице в Instagram журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. "Украина в крови, а украинка Наташа королева – в чистом кайфе", - написал он.
"Она недоукраинка", "А чего без своего маугли", "Какая же она украинка, она свой выбор сделала", - написали подписчики.
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