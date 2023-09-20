Утеплилась: Надя Дорофеева показала фигуру в игривом мини-платье

Певица решила примерить романтичный образ для наступающей осенней прохлады.

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Надя Дорофеева сняла сэлфи в розовом мини / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица и звездный тренер 13 сезона шоу Голос країни Надя Дорофеева может похвастаться созданием собственного стиля, который пытаются наследовать тысячи ее поклонников.

Артистке каким-то причудливым образом удается смешивать тренды и сочетать абсолютно разные вещи и аксессуары, которые в конечном итоге дают гремучий ансамбль с индивидуальными чертами Додо.

Поэтому видеть Надю в полностью романтическом образе фанатам было непривычно. Хотя, стоит отметить, что зрелище получилось роскошным. Так новым нарядом оттенка пыльной розы Дорофеева похвасталась на своей странице в Instagram.

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Она показала сэлфи в зеркале, для которого позировала в мини-платье в рубчик от Alice K стоимостью $155 (около 5.7 тыс. грн - прим. редактора). Образ певица дополнила массивным кулоном на длинной цепочке и белой сумочкой.

Волосы Додо оставила распущенными, лишь заплела у лба две тоненьких косички с обеих сторон. Косметикой она практически не пользовалась.

Надя Дорофеева сняла сэлфи в розовом мини / instagram.com/nadyadorofeeva

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