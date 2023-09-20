Утеплилась: Надя Дорофеева показала фигуру в игривом мини-платье

Украинская певица и звездный тренер 13 сезона шоу Голос країни Надя Дорофеева может похвастаться созданием собственного стиля, который пытаются наследовать тысячи ее поклонников.
Артистке каким-то причудливым образом удается смешивать тренды и сочетать абсолютно разные вещи и аксессуары, которые в конечном итоге дают гремучий ансамбль с индивидуальными чертами Додо.
Поэтому видеть Надю в полностью романтическом образе фанатам было непривычно. Хотя, стоит отметить, что зрелище получилось роскошным. Так новым нарядом оттенка пыльной розы Дорофеева похвасталась на своей странице в Instagram.
Она показала сэлфи в зеркале, для которого позировала в мини-платье в рубчик от Alice K стоимостью $155 (около 5.7 тыс. грн - прим. редактора). Образ певица дополнила массивным кулоном на длинной цепочке и белой сумочкой.
Волосы Додо оставила распущенными, лишь заплела у лба две тоненьких косички с обеих сторон. Косметикой она практически не пользовалась.
Ранее экс-жена Виталия Кличко в джинсовом мини показала, откуда взялись дети мэра Киева: Наталья Егорова показала кадры из своего "города сердца" - Лос-Анджелеса, который она очень ценит.
Также украинская ведущая Леся Никитюк в купальнике показала жару у бассейна. Она с большим удовольствием ловит последние солнечные дни за городом.
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