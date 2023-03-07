Ургант показал редкое фото своей жены и трогательно признался ей в любви

Артист нежно относится к своей супруге и редко балует свою аудиторию ее фотографиями.

Иван Ургант / instagram.com/urgantcom

Российский шоумен и актер Иван Ургант, который открыто насмехается над действующей российской властью и уже лишился части своих проектов на российском ТВ, трогательно обратился к своей жене Наталье.

Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

Он поделился черно-белой фотографией своей супруги Натальи Кикнадзе и сделал подпись: "Все что я люблю! Наташка, гитара и электричество! С Днём рождения, моя любовь!".

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Жена Урганта / Instagram

Под постом российского артиста набралось множество комментариев: подписчики Ивана Урганта присоединились к поздравлениям в адрес его жены, а также задают вопросы, когда шоумен вновь появится на экране.

Напомним, ранее российский шоумен, продюсер Иван Ургант стал предметом травли пропагандистских сливных бачков из-за его антивоенных высказываний. В конце февраля артист ушел в творческий отпуск и якобы отправился в Израиль, где имеет гражданство с 2018 года.

Кроме того, недавно один из депутатов российской госдумы возмутился, почему все еще видит артиста в Сети, ведь "за его проступки его необходимо давно признать иностранным агентом" (еще в августе к обсуждению этого вопроса подошли вплотную).

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