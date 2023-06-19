Ургант поделился редким фото младшей дочери

Иван Ургант уже не частый гость своего Инстаграмма. Тем более там редко появляются его дети.

https://stars.glavred.info/urgant-podelilsya-redkim-foto-mladshey-docheri-10479244.html Ссылка скопирована

Иван Ургант не поддержал нападение России на Украину / instagram.com/urgantcom/

Российский шоумен Иван Ургант, который не поддержал войну России в Украине, поделился редким кадром. На нем он показал свою младшую дочку, которую он воспитывает вместе со своей женой Наталья.

Сам артист подписал фото в шуточной манере, свойственной ему. "Катаемся с дочкой на социальном лифте! Сплошное удовольствие. А как проходит ваша молодость?" - написал артист на своей странице в Instagram.

Отметим, что для Урганта это единственная родная дочь. Он также раньше жил вместе с дочерью своей жены, которая частенько выкладывает в интернете свои откровенные фотографии.

видео дня

Иван Ургант покатался на лифте со своей дочкой / Instagram/urgantcom

Напомним, ранее падчерица российского шоумена Ивана Урганта Эрика Кикнадзе, которая живет не в России, удивила подписчиков новым фото. На своей странице в Instagram, девушка выложила фото, где показала себя полностью обнаженной.

Кроме того, ранее Иван Ургант решил подарить Примадоне песню - он записал кавер на песню именинницы "Я не могу без тебя".

Вас также может заинтересовать: