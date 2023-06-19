Ургант поделился редким фото младшей дочери

Российский шоумен Иван Ургант, который не поддержал войну России в Украине, поделился редким кадром. На нем он показал свою младшую дочку, которую он воспитывает вместе со своей женой Наталья.
Сам артист подписал фото в шуточной манере, свойственной ему. "Катаемся с дочкой на социальном лифте! Сплошное удовольствие. А как проходит ваша молодость?" - написал артист на своей странице в Instagram.
Отметим, что для Урганта это единственная родная дочь. Он также раньше жил вместе с дочерью своей жены, которая частенько выкладывает в интернете свои откровенные фотографии.
Напомним, ранее падчерица российского шоумена Ивана Урганта Эрика Кикнадзе, которая живет не в России, удивила подписчиков новым фото. На своей странице в Instagram, девушка выложила фото, где показала себя полностью обнаженной.
Кроме того, ранее Иван Ургант решил подарить Примадоне песню - он записал кавер на песню именинницы "Я не могу без тебя".
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