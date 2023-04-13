УПЦ МП заявила в полицию на Александра Пикалова и Евгения Кошевого за богохульство

Их обвиняют за оскорбление всех православных христиан в лице "московских попов".

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Александр Пикалов и Евгений Кошевой обвиняются УПЦ МП по ст. 161 УКК / Скриншот YouTube

Представители УПЦ МП оскорбились высказываниями комиков Александра Пикалова и Евгения Кошевого во время выпуска шоу "Байрактар News" от 7 декабря 2022 года. Юридический отдел МП подал заявление в полицию - актерам Студии Квартал 95 вменяют 161 статью Уголовного кодекса Украины "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

На официальном сайте МП сообщается, что по факту высказываний Пикалова и Кошевого началось досудебное разбирательство - их шутка может стоить им штрафа в размере 8500 грн или ограничения свободы сроком до 5 лет.

Комментируя новость о том, что молодой человек обматерил священника МП и в наказание заплатил всего 119 грн штрафа, комики заявили, что ругательные слова - легальный способ бороться с "московскими попами", к которым тут же обратились с длительной матерной тирадой.

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После этого ведущие пофантазировали на тему того, какой штраф они были бы готовы заплатить за другие действия против священников Московского патриархата.

"Было бы хорошо иметь соответствующий прайс-лист: плюнуть в священника УПЦ МП - 20 грн, оставить "священное писание" гвоздем на внедорожнике - 50 грн, ударить по левой щеке и автоматически по правой - 100 грн, выгнать Московский патриархат - бесценно", - комментируют Пикалов и Кошевой.

Юридический отдел УПЦ МП рассмотрел в этом выпуске юмористического шоу оскорбление не отдельных лиц, а всех верующих Украинской Православной Церкви, поэтому пострадавшим в этой ситуации называют каждого верующего УПЦ, независимо от конфессии. Также они видят в словах Пикалова и Кошевого причину того, что за последнее время в Украине выросло недовольство действиями МП и число нападений мирянами на их священнослужителей.

Скандал вокруг Киево-Печерской Лавры

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что речь не идет о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, а языком богослужения будет древний славянский и украинский. Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре. Он подчеркнул, что остаться могут те, кто отвергнет беззаконную власть Москвы.

В день, когда представители УПЦ МП должны были покинуть Киево-Печерскую Лавру, 29 марта, верующие и монахи Московского патриархата устраивали споры с правоохранителями и активистами.

30 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к национальному заповеднику "Киево-Печерская Лавра", а управление имуществом заповедника перешло к государству.

1 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в дом митрополита Павла, известного под прозвищем "Паша-Мерседес". Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла. Служба безопасности Украины официально сообщила о подозрении митрополиту Павлу.

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