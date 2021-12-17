Умерла актриса из Иронии судьбы и Сумки инкассатора

Елена Алексеевна Наумкина (24 мая 1948 - 16 декабря 2021) / Скриншот из к/ф Сумка инкассатора

В четверг, 16 декабря 2021 года, из жизни ушла актриса театра и кино Елена Алексеевна Наумкина.

Информация о кончине артистки появилась на онлайн-ресурсе Кино-Театр.Ру. Там же поклонники Наумкиной выразили свои соболезнования родным и близким из-за ухода артистки.

Причина смерти актрисы неизвестна.

Елена Наумкина дебютировала в кино еще будучи студенткой Театрального училища имени Щукина. За свою карьеру снялась в 11 фильмах, более 30 лет служила в МХАТе.

Наибольшую известность актрисе принесла роль в кинофильме Сумка инкассатора, где ее партнером по кадру стал актер Георгий Бурков. Также Наумкина снялась в эпизодических ролях в фильмах Ирония судьбы или С легким паром! (буфетчица в аэропорту) и Возвращение Будулая (в титрах не указана).

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