Умерла актриса из Иронии судьбы и Сумки инкассатора

Артистке было 73 года.
В четверг, 16 декабря 2021 года, из жизни ушла актриса театра и кино Елена Алексеевна Наумкина.
Информация о кончине артистки появилась на онлайн-ресурсе Кино-Театр.Ру. Там же поклонники Наумкиной выразили свои соболезнования родным и близким из-за ухода артистки.
Причина смерти актрисы неизвестна.
Елена Наумкина дебютировала в кино еще будучи студенткой Театрального училища имени Щукина. За свою карьеру снялась в 11 фильмах, более 30 лет служила в МХАТе.
Наибольшую известность актрисе принесла роль в кинофильме Сумка инкассатора, где ее партнером по кадру стал актер Георгий Бурков. Также Наумкина снялась в эпизодических ролях в фильмах Ирония судьбы или С легким паром! (буфетчица в аэропорту) и Возвращение Будулая (в титрах не указана).
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