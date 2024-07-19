Умер звезда сериала "Теория большого взрыва"

Артисту на момент смерти было 94 года.

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Умер звезда фильма "Теория большого взрыва" / Коллаж Главред, фото скриншот

Американский актер Боб Ньюхарт, сатирический комик, чьи сериалы "Шоу Боба Ньюхарта" и "Ньюхарт" пользовались огромным успехом на протяжении 1970-х и 80-х годов, умер в четверг в Лос-Анджелесе. Ему было 94.

По данным Vanity Fair, публицист Ньюхарта Джерри Дигни сообщил, что он умер после серии непродолжительных болезней. Ньюхарт был также известен молодой аудитории как Папа Эльф в рождественском классическом фильме 2003 года "Эльф".

Также он играл гостевую роль в "Теории большого взрыва" (за которую он получил свою единственную "Эмми" в качестве приглашенной звезды в 2013 году), а совсем недавно он появился в сериях "Молодого Шелдона".

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Создатель "Теории большого взрыва" Чак Лорри вспомнил Ньюхарта, сказав в своем заявлении: "В течение многих лет я умолял Боба появиться на одном из моих шоу. Он всегда говорил нет. Но затем он влюбился в "Теорию большого взрыва" и сказал "да" — с двумя условиями.

Первое: у его персонажа должна была быть сюжетная линия, охватывающая несколько эпизодов. И второе: он хотел выиграть Эмми. Мы справились с обоими задачами. Мне пришлось работать с легендой комедии. Мастер своего дела, добрый и деликатный человек.

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