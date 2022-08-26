Умер звезда сериала Беверли-Хиллз, 90210 - актер Джо Тата

Умер актер Джо Тата - звезда сериала Беверли-Хиллз, 90210 / imdb.com, pixabay.com

Из жизни ушел американский актер, звезда сериала Беверли-Хиллз, 90210, 85-летний Джо Тата.

Об это рассказала дочь актера Келли. "Я с огромным сожалением сообщаю, что мой отец Джо Э. Тата мирно скончался прошлой ночью. Мой отец и я благодарны за любовь и поддержку от семьи, друзей и поклонников. Нэт (персонаж, которого играл Тата в Беверли-Хиллз, 90210 - прим. редактора) был любящим отцом для детей школы West Beverly High. В реальной жизни мой папа, Джо, был честным, добрым и поистине невероятным отцом", - поделилась Тата с CNN.

Причина смерти не уточняется, однако известно, что в 2018 году актеру была диагностирована болезнь Альцгеймера.

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Джо Тата получил наибольшую известность благодаря роли Нэта Буссиччио, владельца кафе Пич Пит (Персиковая косточка) в сериале Беверли-Хиллз, 90210. В заведении приветливого и добродушного Нэта главные герои работали, проводили свободное время и проживали яркие моменты жизни.

Тата также снимался в научно-фантастическом сериале За гранью возможного, сериале Бэтмен (играл роли злодеев), и в спин-оффе оригинального сериала Беверли-Хиллз, 90210 - 90210: Новое поколение.

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