Умер звезда кинофраншизы "Рокки" Берт Янг

Сильвестр Сталлоне прокомментировал смерть близкого друга.

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Умер Берт Янг / коллаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Американский актер итальянского происхождения Берт Янг скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила его единственная дочь, Энн Морэа Стайнгизер, лишь спустя 10 дней после его смерти, вероятно, чтобы избежать шумихи вокруг ухода ее отца.

Новость про смерть Янга публикует New York Times. Причины смерти не уточняются.

Берт Янг сыграл в более чем 160 различных фильмах и сериалах. Среди самых известных "Китайский квартал", "Однажды в Америке", "Коломбо", "Уокер - техасский рейнджер", "Клан Сопрано" и пр. Его последнее появление на экране состоялось в 2019 году в сериале "Матрешка".

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Наибольшую популярность и номинацию на "Оскар" (лучший актер второго плана) принесло Янгу участие в кинофраншизе "Рокки", где он сыграл лучшего друга и шурина главного героя Рокки Бальбоа - Поли Пеннино. Берт Янг появился во всех шести фильмах из серии "Рокки" (в серии "Крид" его персонаж значится мертвым).

Кроме актерской карьеры Янг был успешным художником - его картины выставлялись в различных галереях, а также появлялись в качестве декораций во время съемок "Рокки". Также он писал сценарии и исторические романы.

На смерть своего кинодруга и близкого приятеля в жизни отреагировал исполнитель роли Рокки - актер Сильвестр Сталлоне. В своем блоге в Instagram он опубликовал фото с Янгом с подписью: "Моему дорогому другу Берту Янгу: ты был невероятным человеком и артистом, я и весь мир будем очень по тебе скучать... Покойся с миром".

Ранее в бою на Запорожском направлении погиб украинский музыкант Андрей Чепиль. Талантливому артисту было всего 29 лет. Он также участвовал в боях под Изюмом и Купянском.

Также стало известно про смерть Народной артистки, души украинской песни, Нины Митрофановны Матвиенко. Она не дожила два дня до своего 76-летия.

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