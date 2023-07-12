Умер всемирно известный писатель Милан Кундера

Сердце писателя и сценариста Милана Кундеры остановилось в 94 года.

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Во Франции скончался писатель Милан Кундера / Фото Profimedia.cz

Во Франции скончался популярный на весь мир чешско-французский писатель Милан Кундера. Писателю на момент смерти было 94 года.

Как сообщило издание Novinky.cz, романист, драматург, поэт и эссеист стал самым значительным чешским писателем второй половины 20-го века, который "обратился ко всему миру".

Автор вместе со своей женой с 1975 года жили во французской эмиграции. Он также был лишен чехословацкого гражданства в 1979 году, а через два года президент Франсуа Миттеран предоставил ему французское. Сообщается, что в 2019 году ему вернули гражданство Чехии. Издание отмечает, что на популярности автора не сказалось то, что он писал свои романы на французском языке с восьмидесятых годов.

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"Кундера поддерживал чешскую культуру на протяжении всего своего изгнания", — сказал о нем его друг Милан Уде.

Многие годы автору прочили Нобелевскую премию, которую он так и не получил.

Романы Милана Кундеры не поддаются типичной жанровой классификации. Его литературный стиль в значительной степени вдохновлен художественной литературой Роберта Музиля, философскими произведениями Ницше, авторами эпохи Возрождения, Францем Кафкой, Мартином Хайдеггером, Мигелем де Сервантесом, Джованни Бокаччо и Франсуа Рабле.

Один из самых известных его романов — "Невыносимая легкость бытия", события которого разворачиваются во время "Пражской весны" в 1968 году. В 1988 году роман был экранизирован Филиппом Кауфманом.

Напомним, ранее советская и латвийская актриса Лилита Озолиня скончалась в возрасте 75 лет. Об это сообщает пресс-служба рижского театра "Дайлес", в котором артистка служила с 1966 года. Причины смерти не уточняются.

Также сообщалось про гибель молодого украинского актера Антона Прасоленко на фронте - артист получил на передовой не совместимое с жизнью ранение. Он участвовал в боях на Востоке, хотя и не был профессиональным военным.

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