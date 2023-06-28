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Скончался популярный украинский детский писатель

Алена Кюпели
28 июня 2023, 15:41 обновлено 28 июня, 16:10
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Юрию Никитинскому было всего 52 года. О причинах смерти пока ничего не известно.
Ночью остановилось сердце Юрия Никитинского
Ночью остановилось сердце Юрия Никитинского / Facebook/Yuri Nikitiskiy

Стало известно о том, что в возрасте 52 лет скончался популярный украинский детский писатель Юрий Никитинский.

Об этом сообщило издательство Барабука в социальной сети Facebook.

"Сегодня ночью скончался детский писатель, сценарист Юрий Никитинский. Несмотря на то, что Юрий родился в Туркменистане, а свои первые книги публиковал на русском, Юрий сумел стать одним из самых любимых, самых "живых" детских писателей Украины. Юрия любили читатели и критики, его книги в разные годы побеждали в разных конкурсах и рейтингах", - написали в издательстве.

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Пост в память Юрия Никитинского:

Издание отмечает, что Юрий писал живо и остроумно и иногда пробовал шутить на грани дозволенного. "Он не боялся экспериментировать в письме и таким образом создал самые смешные свои книги. В последние годы в разных издательствах вышли замечательные украиноязычные книги Никитинского – "Волчик, оседлавший бомбу", "Крепкая дружба Димона", "Апокалипсис: 40 правил выживания" и другие.

О причинах смерти писателя пока не сообщается.

Напомним, ранее советская и латвийская актриса Лилита Озолиня скончалась в возрасте 75 лет. Об это сообщает пресс-служба рижского театра "Дайлес", в котором артистка служила с 1966 года. Причины смерти не уточняются.

Также сообщалось про гибель молодого украинского актера Антона Прасоленко на фронте - артист получил на передовой не совместимое с жизнью ранение. Он участвовал в боях на Востоке, хотя и не был профессиональным военным.

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