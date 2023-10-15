Умер солист Национальной оперы Украины Александр Востряков

Болезнь забрала одного из ярчайших представителей украинской оперной школы.

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Умер Александр Востряков / коллаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/National.opera.of.Ukraine

Украинский оперный певец (тенор), преподаватель и Народный артист Украины Александр Востряков умер в возрасте 80 лет. Причиной смерти называют тяжелую болезнь.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной оперы Украины, в которой Александр Андреевич служил 30 лет (с 1983 по 2012). "Украинское музыкальное искусство потеряло великого певца, с именем которого связана одна из самых ярких страниц современного оперного искусства. Александр Востряков достиг художественных вершин, продолжив и обогатив традиции украинской оперной школы. Его безупречное исполнение партий отечественного и мирового классического репертуара отмечалось талантом и вдохновением, психологизмом и артистизмом. Его прекрасный тенор очаровывал тысячи поклонников оперы почти полвека. ... Александр Андреевич был жизнелюбивым и жизнерадостным человеком. Таким он и останется навсегда в памяти всех, кто слышал его голос, видел на сцене, знал в профессиональной и личной жизни, которая, к большому сожалению, подошла к концу", - пишут в Национальной опере.

Там же Александра Вострякова будут провожать в последний путь - прощание с легендарным певцом состоится во вторник, 17 октрября, в 11:00 в фойе театра.

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Александр Востряков в семидесятые годы был солистом ХНАТОБ имени Н. В. Лысенко, позже - в Днепровском академическом театре оперы и балета. С начала восьмидесятых служил солистом Национальной оперы.

Почитатели таланта Востряков отмечают также его педагогические способности - с 1990 года Александр Андреевич преподавал в НМАУ им. П. И. Чайковского сольное пение.

На счету тенора множество ролей в украинских и мировых музыкальных постановках: Богун ("Богдан Хмельницкий" К. Данькевича), Максим ("Золотой обруч" Б. Лятошинского), Герман, Андрей ("Пиковая дама", "Мазепа" П. Чайковского), Владимир Игоревич ("Князь Игорь" А. Бородина), Хосе ("Кармен" Ж. Бизе), Манрико, Герцог, Альфред, Исмаэль, Радамес, Рикардо ("Трубадур", "Риголетто", "Травиата", "Набукко", "Аида", "Бал-маскарад" Дж. Верди), Фауст (одноименная опера Ш. Гуно) и др.

Ранее в бою на Запорожском направлении погиб украинский музыкант Андрей Чепиль. Талантливому артисту было всего 29 лет. Он также участвовал в боях под Изюмом и Купянском.

Также стало известно про смерть легендарного актера и исполнитель роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере Майкла Гэмбона. Ему было 82 года.

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