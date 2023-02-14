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Умер ребенок-актер из сериалов "Как я встретил вашу маму" и "Отчаянные домохозяйки"

14 февраля 2023, 19:15
Остин Мэйджорс скончался при невыясненных обстоятельствах в 27 лет.
Умер Остин Мэйджорс
Скончался Остин Мэйджорс / imdb.com, pixabay.com

Американский актер Остин Мэйджорс, известный благодаря ролям в сериалах Полиция Нью-Йорка, Отчаянные домохозяйки и Как я встретил вашу маму, умер 11 февраля 2023 года в возрасте 27 лет.

Об этом сообщает издание TMZ.Смерть Остина подтверждает его сестра, также актриса, Кали Мэйджорс-Рэглин. Актер умер в приюте для бездомных в Лос-Анджелесе. Официальная причина смерти не разглашается до появления выводов судмедэкспертизы. Результаты токсикологии появятся лишь через несколько месяцев, однако источник издания не исключает, что смерть наступила из-за приема Мэйджорсом смертельной дозы фентанила (опиоидный анальгетик).

Кали от лица семьи актера заявила: "Он был любящим, артистичным, блестящим и добрым человеком. Остин очень радовался и гордился своей актерской карьерой".

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Большую славу и известность Остину Мэйджорсу принесла роль Тэо Сиповича, сына главного героя сериала Полиция Нью-Йорка (в исполнении Денниса Франца).

Всего на счету ребенка-актера было 23 роли в популярных сериалах и фильмах. Последнее появление Остина на экранах состоялось в 2009 году - в эпизоде ситкома Как я встретил вашу маму.

Ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.

Также знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года. Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.

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