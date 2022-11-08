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Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

8 ноября 2022, 22:46

Вокалист оставался предан музыке до последних дней, несмотря на болезнь.

Дэн Маккаферти
Умер Дэн Маккаферти - вокалист и основатель Nazareth / facebook.com/nazarethofficial, pixabay.com

Шотландский рок-вокалист, автор песен, основатель и лидер рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет.

Артист умер от эмфиземы легких, которой страдал последние 9 лет. Информацию о смерти Маккаферти подтвердил Пит Эгнью, басист, бэк-вокалист, один из отцов-основателей Nazareth и близкий друг Дэна, на официальной странице группы в Facebook.

"Дэн умер сегодня в 12:40. Это самое грустное объявление, которое мне когда-либо доводилось делать. Мэриен и семья потеряли замечательного, любящего мужа и отца, я потерял лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо существовали. Слишком разбит, чтобы говорить что-то еще", - написал Эгнью.

Группа Nazareth была основана в 1968 году, и Маккаферти был ее бессменным вокалистом вплоть до 2013 года, когда певцу поставили неутешительный диагноз. Заболевание дыхательных путей не позволяло Дэну выступать на сцене с прежней силой, и он принял тяжелое решение покинуть группу, чтобы не разочаровывать поклонников.

Тем не менее, он продолжал делать музыку до свих последних дней - студийные записи были для него менее изнурительными, а вовсе от музыки Маккаферти отказаться просто не смог.

Умер Дэн Маккаферти
Умер Дэн Маккаферти - вокалист и основатель Nazareth / facebook.com/nazarethofficial

Наибольшую популярность и узнаваемость Nazareth принесла песня Love Hurts, исполненная Маккаферти в 1975 году в записи альбома Hair of the Dog. Баллада стала платиновым синглом в Канаде, золотым - в США, а также саундтреком ко многим фильмам и личным любовным историям миллионов поклонников по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось о том, что умер шотландский актер, комедиант и писатель Робби Колтрейн (Энтони Роберт Макмиллан) - более всего известный по роли Хагрида в "потерриане".

До того, в начале августа 2022 года, умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь).

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