"Умер он от побочных эффектов": победитель "Танцев со звездами" рассказал о семейной трагедии

Евгений Кот рассказал о смерти брата / скриншот с видое

Хореограф и победитель шоу "Танцы со звездами" Евгений Кот рассказал о семейной трагедии - у него умер брат.

Трагической историей знаменитость поделился в эфире шоу "Мой секрет" с Машей Ефросининой.

Как рассказал 33-летний хореограф, у его брата не было никаких симптомов заболевания, тревожным звоночком стало появление сосудов по всему телу.

Позже брата положили в больницу, он проходил химиотерапию. На 10-й день после начала процедур ему сказали, что началась ремиссия. Но протокол лечения Дмитрий должен был пройти до конца.

Читайте такжеНадя Дорофеева станцует с Евгением Котом на сольном концерте группы "Время и Стекло""Умер он от побочных эффектов от лечения... Должна была быть последняя "химия"... Ему было плохо, у него все болело, его увезли в реанимацию... Он начал задыхаться... Я уехал домой поспать немного... Мне через некоторое время позвонили и сказали, что у него остановилось сердце", - поделился Кот.

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По словам хореографа, родителям до последнего не рассказывали о болезни их сына Дмитрия по его же просьбе.

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