Умер культовый режиссер, король ужастиков

Режиссер Уильям Фридкин скончался в возрасте 87 лет.

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Работа "Экзорцист" - стала культовой / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот фильма

Уильям Фридкин, режиссер классического фильма ужасов "Экзорцист", скончался в возрасте 87 лет.

Его вдова Шерри Лэнсинг сквозь слезы сказала Би-би-си: "У него была замечательная жизнь. Ему было почти 88 — у него выходит новый фильм.

"Он был самым замечательным мужем в мире. Он был самым замечательным отцом в мире. У него была большая замечательная жизнь. Не было несбывшейся мечты".

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Причина смерти пока не подтверждена. Сообщается, что в последние годы у режиссера были проблемы со здоровьем.

Среди других его известных фильмов — криминальный триллер "Французские связи", получивший пять премий "Оскар", в том числе за лучшую режиссуру.

Фридкин умер до того, как его последний фильм "Мятежный трибунал на Каине" смог выйти на экраны на Венецианском кинофестивале, который начнется 30 августа.

Хотя его карьера началась в начале 1960-х, его самый заметный успех пришелся на следующее десятилетие, когда в 1971 году был выпущен фильм "Французская связь". Он получил пять премий "Оскар", в том числе за лучший фильм и лучшую мужскую роль.

"Экзорцист", выпущенный в 1973 году, привел зрителей в ужас и заворожил историей о 12-летней девочке, одержимой дьяволом.

Средства массовой информации в то время сообщали, что кинозрители теряли сознание, а люди, выходящие из кинотеатра, тряслись и кричали.

Сообщается, что фильм собрал в мировом прокате 500 миллионов долларов. Он был номинирован на 10 "Оскаров", выиграл два и породил несколько сиквелов.

Последний, под названием "Экзорцист: Верующий", должен выйти в октябре этого года. Режиссером выступил Дэвид Гордон Грин, снявший последние три фильма франшизы "Хэллоуин".

Фридкин, со своей стороны, не был поклонником ремейков фильма.

В какой-то момент он сказал: "Все они смешны... то, что я видел, они хотят вызвать у меня рвоту, как рвет маленькую девочку в фильме".

Напомним, ранее стало известно о том, что американский актер, сценарист и комик Пол Рубенс, известный благодаря своему сценическому альтер эго Пи-Ви Херману, скончался в одной из клиник Лос-Анджелеса в возрасте 70 лет.

Ранее СМИ сообщали о том, что умер всемирно известный писатель Милан Кундера - автор книги "Невыносимая легкость бытия" скончался в возрасте 94 лет.

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