Умер "Пи-Ви Херман" - актер и комик Пол Рубенс

Жизнь Пи-Ви забрала смертельно опасная болезнь, которую артист скрывал от публики до последнего вздоха.

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Умер Пол Рубенс - актер и комик, который играл Пи-Ви Хермана / коллаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Американский актер, сценарист и комик Пол Рубенс, известный благодаря своему сценическому альтер эго Пи-Ви Херману, скончался в одной из клиник Лос-Анджелеса в возрасте 70 лет.

Смерть наступила из-за рака, который Рубенс скрывал от поклонников на протяжении последних шести лет. Об этом сообщили его близкие на странице артиста в Instagram.

"Прошлой ночью мы попрощались с Полом Рубенсом, культовым американским актером, комиком, писателем и продюсером, чей любимый персонаж Пи-Ви Херман восхищал поколения детей и взрослых своим позитивом, чудачеством и верой в важность доброты. Пол храбро и тайно боролся с раком в течение многих лет с присущими ему упорством и остроумием. Одаренный и плодовитый талант, он навсегда останется в комедийном пантеоне и в наших сердцах как драгоценный друг и человек с выдающимся характером и щедростью духа", - написали они в эпитафии Полу Рубенсу.

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Впрочем, и актер после смерти обратился к тем, кто ему близок и дорог - к своим зрителям. Семья Рубенса опубликовала его прощальные слова: "Пожалуйста, примите мои извинения за то, что я не предал огласке то, с чем я сталкивался последние шесть лет. Я всегда чувствовал огромную любовь и уважение со стороны моих друзей, поклонников и коллег. Я так вас всех любил и мне нравилось творить для вас".

Пол Рубенс стал всемирно известен благодаря фильму "Большое приключение Пи-Ви" (1985) - комедийной, гротескной "одиссее", которая также была кинодебютом Тима Бертона в качестве режиссера на большом экране. Главный герой ленты - Пи-Ви Херман, комический персонаж, придуманный Рубенсом на заре его актерской карьеры. К Пи-Ви, чудаковатому пареньку, который похож на куклу для чревовещания, с высоким голосом и наивным взглядом на мир, Пол Рубенс неизменно возвращался - у Хермана было свое комедийное шоу, он снимался в образе Пи-Ви камео и пр.

Впрочем, артист был востребованным и без своего странного, но обаятельного персонажа. За 45 лет карьеры он снялся в более чем 50 различных фильмах и сериалах, озвучивал мультфильмы и писал сценарии для комедийных шоу.

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