Умер фронтмен легендарной группы Эрик Кармен

Жена Кармен Эми сообщила о его смерти на своем официальном сайте. Причина смерти не указана.

Музыкант скончался в возрасте 74 лет / Коллаж Главред, скриншот

Эрик Кармен, фронтмен пауэр-поп-группы Raspberry и исполнитель сольных хитов, включая All By Myself, Never Gonna Fall in Love Again и Hungry Eyes, умер в возрасте 74 лет.

"С огромной печалью мы делимся душераздирающей новостью о кончине Эрика Кармена", — написала она. "Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных. Ему было очень приятно узнать, что на протяжении десятилетий его музыка трогала многих и станет его непреходящим наследием. Пожалуйста, уважайте частную жизнь семьи, поскольку мы оплакиваем нашу огромную утрату", - обратилась к поклонникам она.

Американский певец стоял за несколькими громкими хитами 70-х и 80-х годов, начиная с того времени, когда он был фронтменом Raspberry, написав большинство их песен, включая хит, Go All the Way.

Когда в 1975 году Raspberry распались, Кармен начал сольную карьеру, отклонившись от рока и перейдя к пауэр-балладам. Его первые два сингла стали большими хитами в 1976 году: "All by Myself", основанный на фортепианном концерте № 2 Сергея Рахманинова, и "Never Gonna Fall in Love Again", основанный на части Симфонии № 2 Рахманинова.

Некоторые из его песен стали огромными хитами в исполнении других артистов: Селин Дион перепела All By Myself в 1996 году, Оливия Ньютон-Джон перепела его трек 1977 года She Did It, а Шон Кэссиди стал хитом на песню Кармен "Это рок-н-ролл".

