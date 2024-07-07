Умер Джон Ландау - оскароносный продюсер "Титаника" и "Аватара"

Жизнь кинематографиста унесла тяжелая болезнь.

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Джон Ландау смерть - от чего умер Джон Ландау / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Оскароносный американский кинопродюсер Джон Ландау умер после продолжительной борьбы с раком. Ему было 63 года.

Про смерть Ландау сообщает издание Variety. Онкологическое заболевание унесло жизнь известного продюсера 5 июля.

Потерю талантливого творца, чье плодотворное сотрудничество с Джеймсом Кэмероном подарило кинолюбителям со всего мира "Титаник" и "Аватар", прокомментировал сопредседатель Disney Entertainment Алан Бергман. "Джон был провидцем, который обладал необычайным талантом и страстью воплощать в жизнь некоторые из самых незабываемых историй на большом экране. Его выдающийся вклад в киноиндустрию оставил неизгладимый след, и мы будем за ним очень скучать. Он был культовым и успешным продюсером, но еще лучшим человеком и настоящей силой, которая вдохновляла всех вокруг", - рассказал он.

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У Джона Ландау осталась жена и двое сыновей. Фильмография продюсера насчитывает более 20 фильмов, которые вышли под его руководством за 40 лет кинокарьеры.

Кто такой Джон Ландау? Джон Ландау - американский кинопродюсер, получивший премию "Оскар" в номинации "Лучшая картина" за продюсирование фильма-катастрофы Джеймса Кэмерона "Титаник" (1997). Он также был номинирован за продюсирование научно-фантастических фильмов Кэмерона "Аватар" (2009) и "Аватар: Путь воды" (2022). По состоянию на 2024 год это три из четырех самых кассовых фильмов всех времен, сообщает Википедия.

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