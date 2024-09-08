Умер автор "My Heart Will Go On" из кинофильма "Титаник"

Талант Уилла Дженнингса заставлял биться чаще сердца поклонников по всему миру.

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Умер Уилл Дженнингс - автор заглавной песни из Титаника / коллаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

В возрасте 80 лет умер Уилл Дженнингс - поэт-песенник, которому обязаны своим существованием десятки мировых хитов. Об это сообщает The Hollywood Reporter.

Смерть изданию подтвердила сиделка поэта Марта Шеррод. Она отметила, что Дженнингс имел проблемы со здоровьем, из-за которого он требовал особого ухода, однако причины смерти раскрывать не стала.

Уилл Дженнингс умер в своем доме в городе Тайлер, Техас. У него остались жена Кэролин и две сестры.

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Дженнигс был культовой фигурой в музыкальной области. В свое время он писал тексты для Уитни Хьюстон, Эрика Клэптона, Би Би Кинга, Мэрайи Кэри, Джимми Баффетта, Барри Манилоу, Роя Орбисона и пр. Но главным треком его жизни все же стала песня "My Heart Will Go On" - заглавная тема для фильма "Титаник" в исполнении Селин Дион. За этот трек поэт-песенник получил "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми".

Всего на счет Уилла Дженнингса три "Грэмми", два "Оскара" и три "Золотых глобуса".

Will Jennings, the Oscar-winning co-writer behind such hits as "My Heart Will Go On" and "Tears in Heaven," has died. He was 80. https://t.co/7WNXD7tmEO — The Hollywood Reporter (@THR) September 8, 2024

Про фильм "Титаник" Титаник - американская эпическая романтическая драма и фильм-катастрофа 1997 года режиссёра Джеймса Кэмерона, в котором показана гибель легендарного лайнера "Титаник". Герои фильма, будучи представителями разных социальных слоев, влюбились друг в друга на борту лайнера, совершавшего свой первый и последний рейс через Атлантический океан в 1912 году. В 1998 году "Титаник" был выдвинут на соискание кинопремии "Оскар" в 14 номинациях, и получил 11 из них, включая награду "Лучший фильм" 1997 года. Картина стала рекордсменом по числу полученных наград "Оскар" наряду с такими фильмами, как "Бен-Гур" (1959) и "Властелин колец: Возвращение короля" (2003), сообщает Википедия.

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