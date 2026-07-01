Умер актер из "Гарри Поттера" и "Индианы Джонса"

Широкую известность Майкл Бирн получил благодаря ролям второго плана.

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Майкл Бирн скончался в возрасте 82 лет / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Кратко:

Майкл Бирн скончался в возрасте 82 лет

Причина смерти не раскрывается

Английский актер Майкл Бирн, исполнивший роль Геллерта Грин-де-Вальда в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть первая", скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным издания, актер умер 20 июня. Причина смерти не раскрывается.

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У Бирна остались бывшая жена Кэрол, которая ухаживала за ним до последних дней жизни, а также две дочери и трое внуков.

Широкую известность актер получил благодаря ролям второго плана в фильмах "Индиана Джонс и Последний крестовый поход", "Храброе сердце" и "Завтра не умрет никогда". Кроме того, он снимался в британской мыльной опере "Улица коронации" и сериале "Приключения королевского стрелка Шарпа".

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О персоне: Майкл Бирн Майкл Бирн родился 7 ноября 1943 года в Лондоне. Он окончил Центральную школу речи и драматургии, а в 1964 году вошел в труппу Королевского национального театра. Свою карьеру начал с небольших ролей в театре и кино, а в 1970-х стал исполнять главные роли на сценах театров Вест-Энда и "Ройал-Корт". На экранах дебютировал в 1960-х годах. За 60 лет карьеры снялся в десятках знаковых проектов, включая британскую мыльную оперу "Улица Коронации" и драму Мартина Скорсезе "Банды Нью-Йорка". Последней его работой стал мини-сериал The Phoebus Files (2023).

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