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"Умение русских умирать в таком количестве - в этом наша сила": Певцов сделал приятное заявление

17 декабря 2022, 21:42
Певцов также считает, что в России живет самое большое количество святых.
Певцов
Певцов / ua.depositphotos.com/ пресс-служба УФСИН России

Скандально известный своей поддержкой преступлений путинского режима актер и депутат Госдумы страны-агрессора Дмитрий Певцов в эфире очередной пропагандисткой программы сделал странное заявление, которое, впрочем, приятно звучит для каждого украинца.

Его спросили в чем же главное отличие русских от всех остальных наций.

"Так, как наши умеют любить, дружить и умирать, да еще и в таком количестве. Как это не печально, как это не страшно. Да и такого количества святых нет ни в одной стране мира. В этом наша сила, в этом наше отличие", - заявил Певцов.

Он также заявил, что то, что Россия лежит на двух континентах, раздражает все остальные страны мира.

Между тем, особенно приятным образом звучали его слова об умении русских умирать. Такая особенность русских в виде статистики от ВСУ, каждое утро радует украинцев новыми цифрами.

Напомним, ранее скандально известный своей поддержкой преступлений путинского режима актер и депутат Госдумы страны-агрессора Дмитрий Певцов угодил в конфуз, во время своего концерта в подмосковной женской тюрьме. Соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.

Певцов посетил исправительную колонию №5 в Можайске, где в актовом зале дал акустический концерт для женщин-осужденных.

Во время его исполнения шансонного шлягера Игоря Корнелюка "Город, которого нет" (эта песня была в саундтреке сериала о бандитах "Бандитский петербург" - там Певцов когда-то снимался) внезапно часть побеленного потолка тюремного актового зала рухнула ему прямо за спину.

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