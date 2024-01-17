Украинской группе в Словении россияне сорвали благотворительный концерт

Владелец клуба, где должен был состояться концерт, лишь за несколько часов до начала выступления, отказал предоставлять свою площадку.

https://stars.glavred.info/ukrainskoy-gruppe-v-slovenii-rossiyane-sorvali-blagotvoritelnyy-koncert-10534079.html Ссылка скопирована

Российские пропагандисты сорвали концерт ТНМК / Коллаж Главред, фото Instagram/tnmkongo

Россияне, которые поддерживают военное нападение России на Украину, сорвали выступление украинской группы ТНМК в Словении.

По информации ТСН, в Любляне владелец клуба, где 16 января должен был состояться благотворительный концерт, лишь за несколько часов до начала выступления, отказал предоставлять свою площадку. Как оказалось, причиной тому стала российская пропаганда.

"Владелец клуба все согласовал, но на этапе финальных согласований он начал странно вести себя: то обвинял нас, что райдеры какие-то не такие, то информацию какую-то не направили. Потом начал ставить условия и оскорблять, что мы не профессионалы. В день концерта он позвонил по телефону. и сообщил, что его не будет, потому что мы - "неонацисты". Узнали впоследствии, что в Любляне активно действуют российские пропагандисты. Они бойкотируют все украинские митинги, делают все возможное, чтобы украинские ивенты отменялись. Эти люди позвонили владельцу клуба, сказали, что мы – "нацисты", ведем агрессивную пропаганду и хейтспичи", - прокомментировал ситуацию директор группы Святослав Румежак.

видео дня

Все уговоры со стороны музыкантов никак не действовали на зомбированного хозяина площадки.

Однако группе удалось найти другой зал, где им разрешить выступить бесплатно. Как отметили артисты, это произошло благодаря украинской диаспоре в Любляне, которая помогла им найти выход из ситуации.

"Мы пытались договориться с площадкой, предлагали выполнить их условия, но все зря. Владелец клуба не согласился и отменил с "аргументом", что мы агрессивно настроены, а он за мир. Оперативно начали искать выход из ситуации. Благодаря нашей коллеге мы получили зал "бесплатно", - добавил концертный директор "ТНМК".

Напомним, ранее украинский автор и исполнитель Олег Михайлюта, известный как Фаготиз группы ТНМК рассказал о конфликте с безобразным путинистом, "стилистом" Сергеем Зверевым.

Ранее также Фагот из группы ТНМК, назвал российского музыканта, солист рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, который осуждает начатую россией войну против Украины, бородатым большим г...м из-за его предыдущих высказываний о Крыме и о культуре вне политики.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.