УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Украинский певец назвал Киркорова педофилом и "убил" подробностями

Алена Кюпели
3 августа 2024, 22:13
276
Никита Ломакин шокировал подробностями встречи с Киркоровым.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров приставал к молодому украинскому артисту/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Украинский певец NIKITA LOMAKIN шокировал подробностями знакомства с российским певцом-путинистом Филиппом Киркоровым, который вошел не в ту дверь.

Как пишет ТСН, по словам певца, их встреча произошла, когда ему исполнилось 15 лет 2013 года. Это произошло во время шоу "Х-Фактор". Тогда путинист пообещал Никите блестящую карьеру, но при встрече в Ялте на его концерте.

Тогда молодой артист начал готовиться к поездке и рассказал об этом преподавательнице вокала. Однако директор учебного заведения сразу предостерегла подростка о намерениях путиниста и привела яркий пример.

видео дня

"Моя психика не была к такому готова, поверьте. Я вообще не знал, что такое вообще существует. Она мне говорит: "Никита, ты что, Киркоров же гей и педофил". И я ей говорю, мол, быть такого не может, это фейк. А она говорит: Нет, не фейк. Не буду говорить кого, но несколько лет назад одного мальчика забирали накачанным какой-то фигней в халате из его отеля. Едва успели. И я такой думаю, что делать", - рассказал певец.

Никита Ломакин
Никита Ломакин / Фото Instagram/nikitalomakinofficial

Позже Ломакин все же отправился в Ялту и сразу же понял все слова преподавательницы.

"Я говорю: "Как такое может быть?". И почему все делают вид, что это какие-то нормальные вещи, которые нужно как-то деликатно обходить. Тут его директор Навальский говорит: "Ёще одно слово, я тебе на лицо сяду. Пойдем сейчас вместе к нему в гримерную, скажешь просто, что друзья с тобой на концерт пойдут вместе и на переговоры потом вместе. Все будет хорошо, не парься. Вместе придете, вместе уйдете", - процитировал артист директора путиниста.

Узнав о таком замысле, путинист отрицал присутствие кого-либо еще, кроме Ломакина:

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

"Никита, извини, но твои друзья не смогут пойти с нами на встречу. Это наша встреча один на один". В этот момент, когда я читаю это сообщение, откладываю телефон и просто начинаю плакать", – признается знаменитость.

"Он (Киркоров – прим. ред.) говорит: "Ладно, ближе к делу, ты очень талантливый парень, конечно, но знай, что путь артиста очень сложен и самостоятельно его, в твоем случае, не пройти. Как только ты столкнешься с какой-то сложностью, знай, что у тебя всегда есть тяжелая артиллерия. Ну, ты понимаешь, о чем я. Поэтому, звони". И бросил трубку", - добавил украинский исполнитель.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, Филипп Киркоров, оказывается, не может справится со своими детьми и именно это стало причиной того, что он отправил их жить и учится в ОАЭ. По данным пропагандистских СМИ, скандальный путинист имеет проблемы с дисциплиной собственных детей - Аллой Викторией и Мартином.

А также многие предположили, что у певца уже самая настоящая зависимость, из-за которой он не может остановится. А все дело в том, что Филипп Киркоров почти все тело разрисовал татуировками.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Украина выиграла первое "золото" на Олимпиаде-2024

Украина выиграла первое "золото" на Олимпиаде-2024

21:57 Спорт
РФ захватила 90% Зализного и продвинулась в Часовом Яру: в Bild раскрыли детали

РФ захватила 90% Зализного и продвинулась в Часовом Яру: в Bild раскрыли детали

21:36 Украина
Украина эвакуировала 30 женщин и детей из Ливана: что известно об операции

Украина эвакуировала 30 женщин и детей из Ливана: что известно об операции

21:00 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как очистить серебро от черноты: биохимик назвал самый простой способ восстановления 3229

Как очистить серебро от черноты: биохимик назвал самый простой способ восстановления

Расчленили и выложили из тела герб РФ: Лубинец отреагировал на казнь пленного украинца 2064

Расчленили и выложили из тела герб РФ: Лубинец отреагировал на казнь пленного украинца

Не хочу его видеть : сын Узелкова публично отрекся от отца 1653

"Не хочу его видеть": сын Узелкова публично отрекся от отца

Антициклон охватил Украину: где 4 августа будут бушевать сильные дожди и грозы 1440

Антициклон охватил Украину: где 4 августа будут бушевать сильные дожди и грозы

Последние новости

22:57

Надо найти спрятанное слово за 6 секунд: непростая загадка для сообразительных

22:53

"Зеленский - не охотник": Борейко рассказал об экологической политике президента

22:38

Два из пяти аэродромов - пустые: Плетенчук рассказал, как в Крыму "исчезает" авиация РФ

22:13

Украинский певец назвал Киркорова педофилом и "убил" подробностями

21:57

Украина выиграла первое "золото" на Олимпиаде-2024Фото

В Украине легализуют военные компании: что об этом думают в ВСУВ Украине легализуют военные компании: что об этом думают в ВСУ
21:36

РФ захватила 90% Зализного и продвинулась в Часовом Яру: в Bild раскрыли детали

21:34

Дебаты в США под вопросом: Харрис отказалась от предложения Трампа

21:01

Обмен заключенными: скоро ли переговоры?мнение

21:00

Украина эвакуировала 30 женщин и детей из Ливана: что известно об операцииФото

Реклама
20:40

У России появились новые планы на Волчанск и Купянск: Жданов раскрыл сценарий

20:20

Мощная негативная энергетика: что нельзя приносить на кладбище

19:40

Расчленили и выложили из тела герб РФ: Лубинец отреагировал на казнь пленного украинца

19:39

Штормовой ветер, дожди и грозы: всю Украину накроет мощный циклон

19:36

Церковный праздник 4 августа: что запрещено делать в день семи спящих отроков

19:06

"Светится как новогодняя елка": появились снимки последствий удара по аэродрому "Морозовск"Видео

18:49

Путин мог согласиться на обмен с Западом ради переговоров с Украиной - Курносова

18:10

РФ готовит новое наступление, ситуация усложняется: в ВСУ рассказали о боях на Харьковщине

17:14

ВСУ потопили подводную лодку оккупантов "Ростов-на-Дону" в порту Севастополя

17:00

Россия понесла рекордные потери: британская разведка поразила ситуацией на фронте

16:59

В Сумах прогремела серия мощных взрывов: над городом виднеется дым

Реклама
16:25

Цены резко "взлетят": в августе ощутимо подорожает популярная категория продуктов

16:25

Легендарная группа Aerosmith приняла "душераздирающее решение" из-за болезни Стива Тайлера

16:09

"Достаточно политической воли": США могут дать Украине разрешение бить по территории РФ

15:29

Одна из стран НАТО планирует совместно с Украиной изготавливать ракеты "Нептун"

15:16

Антициклон охватил Украину: где 4 августа будут бушевать сильные дожди и грозы

14:58

Солистка А-студио стала мамой в третий раз и показала фото малышки

14:54

Просто и быстро: как сварить свеклу за 10 минут - гениальный способВидео

14:43

Удар по бомбардировщикам РФ за 1800 км от границы: в ГУР рассказали, что это дало

14:35

Манговое дерево на подоконнике: как вырастить экзотическое растение из косточки

13:58

Тайные переговоры за спиной: Украина опасается обмена заключенными между РФ и Западом - WP

13:51

Россияне хотят расширить зону контроля в Волчанске: военные раскрыли детали

13:42

Дроны СБУ зачистили аэродром Морозовск от КАБов, авиации и ПВО: СМИ узнали детали

13:03

Арестовали даже зубную щетку: у подозреваемого в убийстве Фарион провели обыски

12:59

ГУР мощно атаковали крупный склад оккупантов под Ростовом - источник

12:43

Пуля в голову: в сына популярного российского актера стреляли

12:37

Войска РФ вплотную подошли к Торецку: в DeepState раскрыли детали

12:30

Не смогут полностью уничтожить: Буданов выдал важное заявление об энергетике Украины

12:30

Путин показал свою договороспособность: Ольга Курносова - об обмене заключенными

12:14

Опасность с нескольких направлений: РФ хочет перерезать важную трассу - Попович

11:41

У Путина провалились на севере Харьковщины: Буданов сделал прогноз о последствиях

Реклама
11:20

Урожай вызреет до осени: что посадить на грядку сразу после уборки лука

11:16

Расслабляться еще рано: известно, почему отключения света могут вернуться

11:15

"Помогите вывезти детей": волонтер из Покровска эмоционально обратилась к украинцамВидео

11:09

"Не хочу его видеть": сын Узелкова публично отрекся от отца

10:36

Поражены склады с КАБами: в Генштабе объявили об ударе по аэродрому Морозовск

10:26

В России арестовали еще одного командира: в ISW назвали "интересную" причину

10:21

Названа дата дебатов Трампа и Харрис

09:38

Ночная атака РФ по Украине: есть попадание в объект инфраструктуры - подробности

09:20

Как поливать кактусы в горшке: два самых лучших способа

09:17

РФ продвинулась на трех участках в Донецкой области: в США предупредили об угрозе

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять