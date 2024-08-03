Украинский певец назвал Киркорова педофилом и "убил" подробностями

Никита Ломакин шокировал подробностями встречи с Киркоровым.

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Филипп Киркоров приставал к молодому украинскому артисту/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Украинский певец NIKITA LOMAKIN шокировал подробностями знакомства с российским певцом-путинистом Филиппом Киркоровым, который вошел не в ту дверь.

Как пишет ТСН, по словам певца, их встреча произошла, когда ему исполнилось 15 лет 2013 года. Это произошло во время шоу "Х-Фактор". Тогда путинист пообещал Никите блестящую карьеру, но при встрече в Ялте на его концерте.

Тогда молодой артист начал готовиться к поездке и рассказал об этом преподавательнице вокала. Однако директор учебного заведения сразу предостерегла подростка о намерениях путиниста и привела яркий пример.

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"Моя психика не была к такому готова, поверьте. Я вообще не знал, что такое вообще существует. Она мне говорит: "Никита, ты что, Киркоров же гей и педофил". И я ей говорю, мол, быть такого не может, это фейк. А она говорит: Нет, не фейк. Не буду говорить кого, но несколько лет назад одного мальчика забирали накачанным какой-то фигней в халате из его отеля. Едва успели. И я такой думаю, что делать", - рассказал певец.

Никита Ломакин / Фото Instagram/nikitalomakinofficial

Позже Ломакин все же отправился в Ялту и сразу же понял все слова преподавательницы.

"Я говорю: "Как такое может быть?". И почему все делают вид, что это какие-то нормальные вещи, которые нужно как-то деликатно обходить. Тут его директор Навальский говорит: "Ёще одно слово, я тебе на лицо сяду. Пойдем сейчас вместе к нему в гримерную, скажешь просто, что друзья с тобой на концерт пойдут вместе и на переговоры потом вместе. Все будет хорошо, не парься. Вместе придете, вместе уйдете", - процитировал артист директора путиниста.

Узнав о таком замысле, путинист отрицал присутствие кого-либо еще, кроме Ломакина:

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

"Никита, извини, но твои друзья не смогут пойти с нами на встречу. Это наша встреча один на один". В этот момент, когда я читаю это сообщение, откладываю телефон и просто начинаю плакать", – признается знаменитость.

"Он (Киркоров – прим. ред.) говорит: "Ладно, ближе к делу, ты очень талантливый парень, конечно, но знай, что путь артиста очень сложен и самостоятельно его, в твоем случае, не пройти. Как только ты столкнешься с какой-то сложностью, знай, что у тебя всегда есть тяжелая артиллерия. Ну, ты понимаешь, о чем я. Поэтому, звони". И бросил трубку", - добавил украинский исполнитель.

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Отметим, Филипп Киркоров, оказывается, не может справится со своими детьми и именно это стало причиной того, что он отправил их жить и учится в ОАЭ. По данным пропагандистских СМИ, скандальный путинист имеет проблемы с дисциплиной собственных детей - Аллой Викторией и Мартином.

А также многие предположили, что у певца уже самая настоящая зависимость, из-за которой он не может остановится. А все дело в том, что Филипп Киркоров почти все тело разрисовал татуировками.

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