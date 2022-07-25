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Украинская Леди Гага с роскошной жизнью а-ля Кардашьян: какой певицу Камалию видят британские СМИ

25 июля 2022, 22:10

Самая богатая артистка Украины удивила своим лондонским поместьем.

Камалию сравнили с Леди Гагой
Камалию сравнили с Леди Гагой / instagram.com/kamaliyaofficial, instagram.com/ladygaga

Украинская певица, модель, актриса, Миссис Мира и волонтерка Камалия живет с дочерями и мужем, британо-украинским миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром, в Хэмпстеде - одном из самых престижных районов Лондона.

Британское издание The Telegraph взяло у супругов интервью. Так корреспондент сравнил жизнь артистки по уровню роскоши с жизнью эпатажного клана Кардашьян, а саму Камалию назвал "украинской Леди Гагой".

Меж тем в британском издании отметили, что певица много сил, энергии и денег вкладывает, чтобы помочь своей стране и соотечественникам. Даже в их великолепном особняке, среди бархата, леопардовых шкур и позолоты Камалия с мужем принимают 16 украинских беженцев, а сами с детьми ютятся в одной комнате.

"Сегодня важна не роскошь. Когда восемь миллионов человек не имеют дома (в Украине - прим. редактора), говорить о роскоши - это чересчур. Для нас это больше не роскошь. ...У нас живет 16 человек. Друзья, родственники, а также пара украинских женщин, которых мы спонсировали. В доме уже нет места. Мы отдали все наши комнаты тому, кто придет. Люди даже спят на диванчиках. Я, Камалия и дети вместе спим в одной комнате. Мы должны делать все, что в наших силах. Все всегда думали, что Камалия так расточительна, экстравагантна. Она оказалась очень сильной. И в 2014 году отказалась от выступлений в России. А с 24 февраля она перестала говорить по-русски в знак протеста. Я не боюсь Путина. Мне на него плевать", - заявил муж певицы.

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Ранее украинская продюсерка Елена Мозговая поделилась воспоминаниями о болезни, которая причиняла ей невыносимую боль. Из-за нее она думала покончить с собой.

Украинская актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская назвала единственного русского актера, который писал ей после российского вторжения.

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