Украинка вошла в сотню лучших диджеев мира: послушать трек

В честь этого события она устроила вечеринки в Лондоне, Нью-Йорке, Амстердаме, Буэнос-Айресе и в Киеве.

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DJ Koroleva вошла в список лучших / Коллаж Главред, фото Instagram/korolova.dj

Коротко:

Какое место в списке заняла диджей

За что ее включили в список

В этом году украинская диджей и продюсер Ольга Королева, выступающая под псевдонимом DJ KOROLOVA, заняла 60 место в ТОП 100 лучших диджеев мира.

По данным авторитетного издания DJ MAG, украинка запустила свой лейбл Captive Soul.

В честь этого события она устроила вечеринки в Лондоне, Нью-Йорке, Амстердаме, Буэнос-Айресе, Киеве, Мумбаи, Калькутте и Хайдарабаде. Лейбл и развивающийся бренд вечеринок связаны с ее одноименным радиошоу, которое транслируется в более чем 30 странах на крупных станциях по всему миру.

На лейбле Королева объединилась с такими начинающими артистами, как Tyoz и MotherEarth для "Nightshapes" и Россом Куином для "Say". Она также выпустила совместный EP "Reactive" с итальянским дуэтом Monophase.

Кроме развития своего лейбла, треки Королевой появились в сборнике 2024 года для EDC Mexico. Она также выпустила EP "Shining" с немецким диджеем и продюсером Ekko на Tomorrowland Records.

Украинка вошла в список лучших диджеев / Фото djmag.com

Гастрольный график украинки также был очень насыщенным. Так, она выступила 93 раза в 41 стране. Среди самых ярких моментов — выступление в качестве хедлайнера в лондонском KOKO и танцевальном заведении White Isle Hï Ibiza. У нее также были концерты в Индии, а также выступления на таких фестивалях, как Eastern Electrics и Tomorrowland.

Она рассказала DJ Mag, что работает над "более чем 20 новыми треками" и с нетерпением ждет их скорейшего релиза.

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