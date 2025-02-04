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Тотальный лакшери: дроны в Дубае выстроились в лицо Санты Димопулос

Алена Кюпели
4 февраля 2025, 09:46
104
Танцовщица Димопулос показала, как выглядит ее лицо, если его покажут дубайские дроны.
Димопулос показала портрет из дронов
Димопулос показала портрет из дронов / Коллаж Главред, фото Instagram/santadimopulos

Коротко:

  • Димопулос показала свое лицо "в дронах"
  • Танцовщица не сказала, чей сюрприз

Танцовщица и блогерша Санта Димолулос, которая переехала в Дубай и редко вспоминает о войне в Украине, демонстрируя свою лакшери-жизнь, показала необычное изображение.

На своей странице в Instagram, Димопулос опубликовала фото, где "засветила" шоу дронов. Однако дроны выстроились не просто в абстрактную картинку, а в изображение лица самой тусовщицы.

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Сама женщина, которая теперь называет себя духовным коучем и помогает "найти себя", необычную картинку прокомментировала коротким "вау".

Санта Димопулос показала что сделали дроны с ее лицом
Санта Димопулос показала что сделали дроны с ее лицом / Фото Instagram/santadimopulos

К слову, Димопулос часто постит дорогие букеты. Не исключено, что диджитал сюрприз является желанием ее поклонников покорить "коуча".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что Димопулос, которая ведет свои страницы в Instagram на русском языке и живет свою жизнь в ОАЭ, сделала противоречивое заявление. Блогерша и некогда "певица", отвечая на вопрос подписчицы о том, как ей быть, если рушатся все сферы жизни, в том числе личное, работа, а "дома война", как настоящий "лайф коуч" и украинка, Димопулос дала "дельный" совет, основанный на ее личном опыте. "Я чувствую себя намного увереннее и счастливее", - написала тогда разведенный лайф-коуч Димопулос.

Ранее также Димопулос анонсироввала туры, где она стала "вдохновителем". После того, как она отправилась в Стамбул на семинар российского коуча по самопознанию, Димопулос собирает свой собственный ретрит, где даже будет вести некоторые практики.

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Чем прославилась Санта Димопулос

Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.

Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.

Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

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