Украинка стала победительницей Miss Eco International-2024 - детали

Украинка Ангелина Усанова победила в конкурсе Miss Eco International-2024 и показала свои наряды.

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Ангелина Усанова победила в Miss Eco International-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usanova.life/

"Мисс Вселенная Украина 2023" Ангелина Усанова приняла участие в Miss Eco International-2024, который проходил в Египте и стала победительницей.

Теперь Ангелина сможет стать послом доброй воли ООН по вопросам экологии и окружающей среды.

В своих соцсетях Ангелина показала кадры с момента вручения ей короны.

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Усанова вышла на сцену в серебряном длинном блестящем платье с разрезом на ноге.

Добавим, Ангелина представляла Украину на конкурсе с двумя нарядами. Первый называется "Феникс", символизирующий бессмертие и жизнеспособность Украины даже под обстрелами. Для ее создания использовали более 1,5 тысяч пластиковых ложек и 500 пластиковых ножей. Основа костюма - из листов пластика, а фактуру и форму придавали огнем.

Второй наряд называется "Мир в огне" и тоже создан из эко-материалов. Платье посвящено проблеме лесных пожаров в мире. В то же время она символизирует сгоревшие земли Украины из-за полномасштабного вторжения России. Юбку создали из штор и тюлей с принтом, на котором изображено пламя огня.

Кто такая Ангелина Усанова? Ангелина Усанова — певица, автор песен, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2023". Представляла Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная"-2023 18 ноября 2023 г. в г. Сан-Сальвадор, Сальвадор. Представляла Украину на международном конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте.

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