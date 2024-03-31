Украина выбыла из тройки лидеров Евровидения-2024 - букмекеры

alyona alyona & Jerry Heil стремительно опускаются в рейтинге вероятных победителей.

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alyona alyona & Jerry Heil на Евровидении-2024 - рейтинг букмекеров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/alyona.alyona.official

Меньше недели назад alyona alyona & Jerry Heil, конкурсанты от Украины на Евровидении-2024, оказались на третьем месте среди артистов, которых букмекеры видят победителями соревнования. Сегодня стали известно, что украинки, которые еще в начале февраля были абсолютными лидерами, "вылетели" из топ-3.

Из тройки лидеров их выбил Nemo из Швейцарии - конкурсант поднялся в рейтинге сразу на 2 места с 14 процентами вероятности на победу. Третье место досталось Италии.

Шансы Украины на победу упали на два процента, что закрепило за alyona alyona & Jerry Heil четвертое место - 10% вероятности на победу на Евровидении-2024.

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Замыкает пятерку лидеров Joost Klein из Нидерландов с песней Europapa. Это опасный конкурент для Украины, так как, по мнению букмекеров, на данный момент имеет равные с alyona alyona & Jerry Heil шансы на победу - десять процентов.

alyona alyona & Jerry Heil на Евровидении-2024 - рейтинг букмекеров / eurovisionworld.com

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Украина на Евровидении-2024 - подробности:

Напомним, дуэт alyona alyona & Jerry Heil победил на Национальном отборе-2024 и поедет на Евровидение от Украины. Главред рассказывал, о чем песня "Teresa & Maria", которая вызвала столько споров в Сети.

Также стало известно, под каким номером Украина выступит на Евровидении-2024. alyona alyona & Jerry Heil выпала честь представить свою страну в числе первых.

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