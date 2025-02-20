"Уговоры не сработают": чеченский сын Кристины Орбакайте отвергнул ее

Кратко:
- Кристина уговаривала сына уехать из России
- Дени отказался из-за своей девушки
Сын российской певицы Кристины Орбакайте, которая так и не высказалась о террористическом вторжении РФ в Украину, но отказалась выступать в стране-оккупанте и уехала жить в США, Дени Байсаров продолжает жить в Москве.
Отметим, только Дени остался в РФ, младшая дочь Орбакайте Клавдия и старший сын Никита живут в США.
Как сообщают росСМИ, Байсаров отказался уезжать из-за своей возлюбленной, которую не захотел бросать в РФ, хотя мама и бабушка Алла Пугачева уговаривала парня выезжать.
Известно, что Дени сейчас возглавляет успешное ивент-агентство в Москве.
"Он не уедет из России, здесь его работа, любимая девушка, хороший доход, друзья, его Родина, уговоры бабушки и мамы не сработают, он точно останется в России", — сообщил источник пропагандистов.
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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.
А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.
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Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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