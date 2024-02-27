Удар в сетчатку: Инна Мирошниченко рассказала о травме

Юрист и жена популярного украинского ведущего Тимура Мирошниченко Инна Мирошниченко, которая является мамой троих замечательных детей, рассказала о неприятной ситуации, которая случайно произошла в ней.
Отметим, что Инна часто делится историями о своем материнстве и делает это честно, показывая как счастливые моменты, так и ситуации, когда ей, как и каждой маме, бывает тяжело.
На этот раз Инна, на своей странице в Instagram, запостила сториз, где показала повязку, закрывающую глаз. Селебрити также опубликовала опросник, в котором предложила своим подписчикам угадать, кто же "виновник" травмы. К слову, варианта было лишь три, поэтому Тимур Мирошниченко остался вне подозрений.
"Когда просыпаешься утром с тремя детьми, то получаешь прямой удар пальцем в сетчатку - не проблема", - шутит она.
Судя по голосованию, маме "досталось" от девочки Мии, которая во сне, видимо, случайно ударила Инну.
Напомним, недавно поклонники Инны затронули важную и крайне болезненную тему - расстройства пищевого поведения. Она поделилась своим опытом
Напомним, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.
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