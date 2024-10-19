"Удачный пиар-ход": появились слухи, что новый роман Леси Никитюк фейковый

Кратко:
- Леся Никитюк недавно показала своего парня
- Журналистка объяснила, почему роман ведущей может быть просто пиаром
Украинская известная журналистка Наталия Тур поставила под сомнение отношения украинской ведущей Леси Никитюк с военнослужащим Дмитрием Бабчуком.
В эфире шоу "#ністиданісовісті" на YouTube-канале "Люкс ФМ", Тур отметила, что отношения ведущей всего лишь пиар.
"Я вообще думаю, что он ненастоящий. Думаю, это очень удачный пиар-ход для поддержки Леси", - сказала Наталия.
Также журналистка отметила, что ведущая такого уровня, как Никитюк, может показать своего бойфренда только тогда, когда в их отношениях все очень серьезно.
"А тут не ощущается этого вайба серьезности", – сказала Тур.
Смотрите видео, в котором обсудили отношения Леси Никитюк:
Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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