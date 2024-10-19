"Удачный пиар-ход": появились слухи, что новый роман Леси Никитюк фейковый

Наталия Тур не верит в новый роман Леси Никитюк.

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Леся Никитюк уже не скрывает своего бойфренда / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Кратко:

Леся Никитюк недавно показала своего парня

Журналистка объяснила, почему роман ведущей может быть просто пиаром

Украинская известная журналистка Наталия Тур поставила под сомнение отношения украинской ведущей Леси Никитюк с военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

В эфире шоу "#ністиданісовісті" на YouTube-канале "Люкс ФМ", Тур отметила, что отношения ведущей всего лишь пиар.

"Я вообще думаю, что он ненастоящий. Думаю, это очень удачный пиар-ход для поддержки Леси", - сказала Наталия.

Также журналистка отметила, что ведущая такого уровня, как Никитюк, может показать своего бойфренда только тогда, когда в их отношениях все очень серьезно.

"А тут не ощущается этого вайба серьезности", – сказала Тур.

Смотрите видео, в котором обсудили отношения Леси Никитюк:

Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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