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Участница Голосу країни Евгения Власова пошла на Танці з зірками 2021

11 августа 2021, 18:49

На 1+1 продолжается #танціззіркамиchallenge - новая звезда шоу приняла вызов.

Евгения Власова
Евгения Власова / instagram.com/eygeniavlasova/

На телеканале 1+1 выходит шоу Танці з зірками 2021. Четвертую неделю подряд продолжается #танціззіркамиchallenge, в котором участники шоу бросают друг другу вызовы и приглашают на паркет.

Недавно фронтмен группы KADNAY подтвердил свое участие в шоу и передал вызов певице Евгении Власовой, которая феерично вернулась на сцену после перерыва на шоу Голос країни. Тогда певица спела одну из своих самых популярных песен с полуфиналисткой шоу, чем изрядно порадовала публику. Сегодня звезда приняла челлендж и опубликовала видеоответ в своей соцсети.Читайте такжеНазвали дату выхода 5 сезона шоу Танці з зірками 2021 на канале 1+1

"Для меня "Танцы со звездами"- это путь, на котором я хочу познать себя и возможности своего тела. Это лучшее, что могло произойти с моей карьерой, потому что я всегда мечтала танцевать. Для меня это гораздо глубже, чем просто участие в самом популярном шоу страны. Мне важно узнать свои возможности", — сказала Евгения Власова.

Напомним, #танціззіркамиchallenge уже приняли:

  • певица Джамала,
  • участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
  • солистка группы Kazka Александра Зарицкая,
  • украинский актер Алексей Суровцев
  • звезда Квартала Анастасия Оруджова,
  • актер Лиги Смеха Иван Люленов,
  • актер Константин Войтенко,
  • фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай.

Принял вызов и Украины американский чемпион мира по латинских танцев, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцы со звездами".

Телеканал 1+1 Танці з зірками новости шоу бизнеса
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