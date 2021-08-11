Участница Голосу країни Евгения Власова пошла на Танці з зірками 2021

Евгения Власова / instagram.com/eygeniavlasova/

На телеканале 1+1 выходит шоу Танці з зірками 2021. Четвертую неделю подряд продолжается #танціззіркамиchallenge, в котором участники шоу бросают друг другу вызовы и приглашают на паркет.

Недавно фронтмен группы KADNAY подтвердил свое участие в шоу и передал вызов певице Евгении Власовой, которая феерично вернулась на сцену после перерыва на шоу Голос країни. Тогда певица спела одну из своих самых популярных песен с полуфиналисткой шоу, чем изрядно порадовала публику. Сегодня звезда приняла челлендж и опубликовала видеоответ в своей соцсети.Читайте такжеНазвали дату выхода 5 сезона шоу Танці з зірками 2021 на канале 1+1

"Для меня "Танцы со звездами"- это путь, на котором я хочу познать себя и возможности своего тела. Это лучшее, что могло произойти с моей карьерой, потому что я всегда мечтала танцевать. Для меня это гораздо глубже, чем просто участие в самом популярном шоу страны. Мне важно узнать свои возможности", — сказала Евгения Власова.

Напомним, #танціззіркамиchallenge уже приняли:

певица Джамала,

участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,

солистка группы Kazka Александра Зарицкая,

украинский актер Алексей Суровцев

звезда Квартала Анастасия Оруджова,

актер Лиги Смеха Иван Люленов,

актер Константин Войтенко,

фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай.

Принял вызов и Украины американский чемпион мира по латинских танцев, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцы со звездами".