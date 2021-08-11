Участница Голосу країни Евгения Власова пошла на Танці з зірками 2021

На 1+1 продолжается #танціззіркамиchallenge - новая звезда шоу приняла вызов.
На телеканале 1+1 выходит шоу Танці з зірками 2021. Четвертую неделю подряд продолжается #танціззіркамиchallenge, в котором участники шоу бросают друг другу вызовы и приглашают на паркет.
Недавно фронтмен группы KADNAY подтвердил свое участие в шоу и передал вызов певице Евгении Власовой, которая феерично вернулась на сцену после перерыва на шоу Голос країни. Тогда певица спела одну из своих самых популярных песен с полуфиналисткой шоу, чем изрядно порадовала публику. Сегодня звезда приняла челлендж и опубликовала видеоответ в своей соцсети.Читайте такжеНазвали дату выхода 5 сезона шоу Танці з зірками 2021 на канале 1+1
"Для меня "Танцы со звездами"- это путь, на котором я хочу познать себя и возможности своего тела. Это лучшее, что могло произойти с моей карьерой, потому что я всегда мечтала танцевать. Для меня это гораздо глубже, чем просто участие в самом популярном шоу страны. Мне важно узнать свои возможности", — сказала Евгения Власова.
Напомним, #танціззіркамиchallenge уже приняли:
- певица Джамала,
- участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
- солистка группы Kazka Александра Зарицкая,
- украинский актер Алексей Суровцев
- звезда Квартала Анастасия Оруджова,
- актер Лиги Смеха Иван Люленов,
- актер Константин Войтенко,
- фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай.
Принял вызов и Украины американский чемпион мира по латинских танцев, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцы со звездами".