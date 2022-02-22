"Убийцам не место на конкурсе": украинцы требуют отстранить Россию от участия в Евровидении-2022

Украинцы требуют дисквалификации России с Евровидения-2022 в Турине / Соцсети

Скандалы на Евровидении-2022 продолжаются. Едва Украина объявила официальных представителей страны на песенном конкурсе в Турине, в социальных сетях был запущен хэштег #EurovisionWithoutRussia (Евровидение без России - прим. редактора).

Призыв к бойкотированию и отстранению РФ от участия в Евровидении-2022 появился на одной из украинских фан-страниц конкурса в Instagram.

"МЫ ЗА ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ РОССИИ С ЕВРОВИДЕНИЯ!

Напоминаем, что конкурс Евровидение был создан после Второй мировой войны с целью объединения всех стран Европы. Сейчас мы наблюдаем, как одна из стран-участниц уже 8 год угрожает территориальной целостности Украины. Особенно сейчас. Это недопустимо.

Оставляйте #EurovisionWithoutRussia под заметками в социальных сетях официальных страниц Евровидения. Публикуйте заметки, истории и тегайте нас и официальную страницу конкурса. Мы не можем стоять в стороне", - говорится в сообщении.

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В соцсетях запустили хэштег #EurovisionWithoutRussia / instagram.com/eurovision.fnpg

Суспільне мовлення пока не выражает своей позиции относительно призывов фанатов к бойкотированию России на Евровидении-2022, однако хэштег быстро распространяется по соцсетям без посторонней помощи. Часто к нему добавляют лозунг "Убийцам не место на конкурсе".

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Требование общественности основано на факте признания РФ независимости ЛДНР 21 февраля 2022 года.

Признание Россией "ЛДНР" на оккупированном Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" российских образований "ДНР" и "ЛНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписали соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

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