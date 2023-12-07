Убийца-сын чокнутой "красной шапочки" стал защищать актрису "Сватов"

Путинист и убийца пытается найти хоть малейший повод, чтобы о нем говорили.

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Путинистка Поплавская воспитала "достойного" террориста / Коллаж Главред, фото Instagram/the_yana_poplavskaya

Сын чокнутой путинистки Яны Поплавской, которая прославилась благодаря единственной в своей жизни роли в детском фильме "Красная Шапочка", заступился за актрису-путинистку Олесю Железняк.

Женщина, которая снималась в украинском сериале "Сваты", публично выразила свою поддержку оккупантам по главе с террористом Путиным. Недавно из-за своей поддержки российских оккупантов, актрису не утвердили на роль в одной из картин из-за актера, который не поддерживает войну.

Климу Поповскому не хватило духу идти на фронт, поэтому он отправился на оккупированный Донбасс в качестве режиссера. Как пишет пропагандистское издание "Стархит", Поплавский начал возмущенно кукарекать.

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"Надо заявление в прокуратуру писать на этого актера, который дискредитирует образ российского воина. Жестко надо поступать, внедрять законы военного времени. Государство должно этим заняться. Когда мы пытаемся миром что-то решить, то многонациональных русских всегда хотят обмануть и изводят. Ждут, когда проснется наш внутренний медведь… А когда он просыпается, все бегут в норы любого размера, прячут свои головы и тихо пищат: "Не надо, пожалуйста", - философствует "герой"-оккупант.

Оккупант и убийца мечтает, чтобы "россияне объединились". "А ты, гад, который скомпрометировал хорошую актрису… Не знаю твое имя, но ты гад. Тебе нет места в кинематографе, очень клево было бы узнать, кто ты. В будущем у тебя не будет кино — это точно", - мечтает режиссер-неудачник.

Напомним, ранее российская актриса-путинистка Яна Поплавская, известная прежде всего как исполнительница роли Красной шапочки, "наехала" на Ани Лорак.

Напомним, ранее российская актриса Яна Поплавская, которая за свою карьеру не сыграла ничего значительней Красной шапочки, когда была еще ребенком, теперь ударилась в ура-патриотизм и выпинала своего старшего сына, у которого есть справка о непригодности, на фронт.

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