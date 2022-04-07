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"Убей, укради, подставь, сдохни": украинские знаменитости делятся "заповедями россиян"

7 апреля 2022, 04:36

Десять библейских заповедей превратились в манифест жестокости и террора, которому посвящают себя оккупанты.

Украинские знаменитости перечислили "заповеди" рашистских оккупантов / Коллаж

В социальных сетях набирают популярности "заповеди россиян": список из того, чему, похоже, учат каждого российского оккупанта, который не гнушается ни мародерством, ни зверским убийством мирного населения.

"Заповеди" в назидание и в насмешку "второй армии мира" активно постят на своих страницах украинских знаменитости, среди которых шоумен и продюсер Юрий Горбунов, модель и телеведущая Леся Никитюк и пр.

Всего заповедей насчитывается семь:

1. Убей.

2. Укради.

3. Перешли награбленное ближнему своему.

4. Матерись в телефонных разговорах с отцом и матерью.

5. Подставь ближнего своего.

6. Создай себе кумира.

7. Сдохни за своего кумира.

Украинские знаменитости перечислили "заповеди" рашистских оккупантов / Скриншот

"Заповеди", очевидно, формировались на тех зверствах и преступлениях, которые совершают российские войска на оккупированных территориях. Убийства, изнасилования, пытки мирных жителей - все это отдаляет рашистов на бесконечно длинное расстояние от библейских заповедей.

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