"Убей, укради, подставь, сдохни": украинские знаменитости делятся "заповедями россиян"

Десять библейских заповедей превратились в манифест жестокости и террора, которому посвящают себя оккупанты.
В социальных сетях набирают популярности "заповеди россиян": список из того, чему, похоже, учат каждого российского оккупанта, который не гнушается ни мародерством, ни зверским убийством мирного населения.
"Заповеди" в назидание и в насмешку "второй армии мира" активно постят на своих страницах украинских знаменитости, среди которых шоумен и продюсер Юрий Горбунов, модель и телеведущая Леся Никитюк и пр.
Всего заповедей насчитывается семь:
1. Убей.
2. Укради.
3. Перешли награбленное ближнему своему.
4. Матерись в телефонных разговорах с отцом и матерью.
5. Подставь ближнего своего.
6. Создай себе кумира.
7. Сдохни за своего кумира.
"Заповеди", очевидно, формировались на тех зверствах и преступлениях, которые совершают российские войска на оккупированных территориях. Убийства, изнасилования, пытки мирных жителей - все это отдаляет рашистов на бесконечно длинное расстояние от библейских заповедей.
Читайте также"Абсолютные изверги, утопленные в крови": Алан Бадоев эмоционально отреагировал на трагедию в Буче
Ранее украинская поэтесса, авторка стиха "Никогда мы не будем братьями" Анастасия Дмитрук обратилась к РФ с жутким пророчеством.
Другие новости:
- "Путин забрал у меня самое родное": у ведущего Андрея Беднякова в Мариуполе умерла мать
- "Жирик греет тебе место": Потап посоветовал Медведеву готовиться к "концерту Кобзона"
- "Этому нет прощения": Даша Квиткова послала фанатов "русского мира" лично вывозить тела из Бучи