У звезды фильма "Покровские ворота" обнаружили онкологию - СМИ

Представители Олега Меньшикова уже дали по этому поводу публичный комментарий.

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Олег Меньшиков сейчас - появились новости про онкологию актера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olegmenshikov.ru

Кратко:

Олег Меньшиков стал выглядеть заметно хуже

В росСМИ сообщили про болезнь актера

Его представители прокомментировали ситуацию

64-летний российский актер и режиссер Олег Меньшиков в последнее время сильно похудел и стал стремительно терять волосы. В связи с этим в светских кругах страны-оккупанта начали появляться слухи о том, что артист нездоров.

Недавно это росСМИ подтвердил неназванный источник - дескать у Меньшикова не просто испортилось здоровье. Актеру якобы диагностировали онкологию.

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В связи с этим он сейчас проходит специализированную терапию, а его внешний вид - ее результат. В 2019 году Меньшикова уже госпитализировали, но причину тщательно скрывали, прикрываясь дежурными словами про "плановое обследование".

Меж тем официальный представитель Олега Меньшикова новость про онкологию решительно отрицает: "Полная чушь! Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно. Все спектакли с его участием идут согласно репертуару". То же говорят в пресс-службе тетра, где служит артист. Сам Меньшиков от комментариев про свое здоровье воздерживается.

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Кто такой Олег Меньшиков? Олег Меньшиков - советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, народный артист РФ. Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой с 2012 года, директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой (2012-2021), сообщает Википедия. Наиболее известен по фильмам "Покровские ворота", "Статский советник", "Золотой теленок". Про войну в Украине актер заявил, что "его вообще это не волнует", и громких заявлений не делал. Хотя от украинского языка в одном из своих спектаклей, а затем и от самого украиноязычного персонажа после 24 февраля 2022 года отказался.

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