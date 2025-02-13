Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

У звезды фильма "Покровские ворота" обнаружили онкологию - СМИ

Анна Подгорная
13 февраля 2025, 12:27
61
Представители Олега Меньшикова уже дали по этому поводу публичный комментарий.
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков сейчас - появились новости про онкологию актера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olegmenshikov.ru

Кратко:

  • Олег Меньшиков стал выглядеть заметно хуже
  • В росСМИ сообщили про болезнь актера
  • Его представители прокомментировали ситуацию

64-летний российский актер и режиссер Олег Меньшиков в последнее время сильно похудел и стал стремительно терять волосы. В связи с этим в светских кругах страны-оккупанта начали появляться слухи о том, что артист нездоров.

Недавно это росСМИ подтвердил неназванный источник - дескать у Меньшикова не просто испортилось здоровье. Актеру якобы диагностировали онкологию.

видео дня

В связи с этим он сейчас проходит специализированную терапию, а его внешний вид - ее результат. В 2019 году Меньшикова уже госпитализировали, но причину тщательно скрывали, прикрываясь дежурными словами про "плановое обследование".

Меж тем официальный представитель Олега Меньшикова новость про онкологию решительно отрицает: "Полная чушь! Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно. Все спектакли с его участием идут согласно репертуару". То же говорят в пресс-службе тетра, где служит артист. Сам Меньшиков от комментариев про свое здоровье воздерживается.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что певицу-предательницу Наташу Королеву "растоптали" в РФ и обозвали колхозницей. Безвкусные наряды артистки уже стали притчей во языцех.

Также стало известно, что путиниста Никиту Джигурду наказали в Украине за его скандальные высказывания про войну. В частности он собирался идти на фронт, чтобы воевать на стороне оккупантов.

Читайте также:

Кто такой Олег Меньшиков?

Олег Меньшиков - советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, народный артист РФ. Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой с 2012 года, директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой (2012-2021), сообщает Википедия. Наиболее известен по фильмам "Покровские ворота", "Статский советник", "Золотой теленок". Про войну в Украине актер заявил, что "его вообще это не волнует", и громких заявлений не делал. Хотя от украинского языка в одном из своих спектаклей, а затем и от самого украиноязычного персонажа после 24 февраля 2022 года отказался.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Снижение цен на популярные лекарства: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Снижение цен на популярные лекарства: Зеленский ввел в действие решение СНБО

12:07Украина
Россиян завозят в Украину после удара по интернату в Судже: в WP раскрыли детали

Россиян завозят в Украину после удара по интернату в Судже: в WP раскрыли детали

11:30Украина
Против Порошенко введены жесткие санкции: официальное решение СНБО

Против Порошенко введены жесткие санкции: официальное решение СНБО

11:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет 15-градусный мороз и будет сыпать снег: известна дата похолодания

Украину накроет 15-градусный мороз и будет сыпать снег: известна дата похолодания

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 14 февраля: Тельцам - большой успех, Водолеям - сюрприз

Гороскоп на завтра 14 февраля: Тельцам - большой успех, Водолеям - сюрприз

Можно ли покупать вещи на секонд-хенде: ответ священника

Можно ли покупать вещи на секонд-хенде: ответ священника

"Лица спитые": поклонники не узнали жену Винника и заподозрили ее в алкоголизме

"Лица спитые": поклонники не узнали жену Винника и заподозрили ее в алкоголизме

Последние новости

12:35

Флота РФ там уже нет: известно, будут ли ВСУ наращивать удары по целям в Крыму

12:27

У звезды фильма "Покровские ворота" обнаружили онкологию - СМИ

12:07

Снижение цен на популярные лекарства: Зеленский ввел в действие решение СНБО

11:33

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Тиграм - агрессия, Собакам - страх

11:30

Россиян завозят в Украину после удара по интернату в Судже: в WP раскрыли детали

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:28

Против Порошенко введены жесткие санкции: официальное решение СНБО

11:10

"Нет предательства": в Пентагоне прокомментировали новоявленную "дружбу" США и РФ

11:06

"Самая ленивая певица": Мэрайя Кэрри озадачила своим поведением на концертеВидео

11:06

"Путин подумает, что выиграл": Трамп пообещал продолжить помогать Украине

Реклама
10:53

"Путин выиграет войну": в Bild удивили заявлением о будущем Украины

10:30

Когда сажать капусту на рассаду в 2025 году: как ухаживать за рассадой

10:24

РФ ночью запустила по Украине 140 Шахедов: пострадали две области

10:13

"46 гривен за доллар": появился тревожный прогноз курса, что будет с валютой

10:03

Китай хочет провести саммит Трампа и Путина без Зеленского: в СМИ раскрыли цель

09:56

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

09:38

Теперь это мир Трампа и Путина: в Telegraph сказали, какой может быть победа Украины

09:32

"Изменили мою жизнь": как сейчас выглядит старшая дочь Ольги Фреймут

09:07

"Невозможно дышать из-за запаха гари": Киев накрыло облако пыли и грязного воздуха

09:05

Новый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - Маломуж

08:22

Переговоры о мире "на носу": в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин

Реклама
08:20

"Сильно выбивает": Матвиенко рассказала, что с ней происходит после смерти мамы

08:11

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:00

Переговоры Трампа и Путина: почему надежды на прекращение войны напраснымнение

07:47

"Настроен на жесткую дипломатию": Келлог посетит Украину, Германию и Бельгию

07:19

"Часть земли вернется": Трамп сказал, что нужно для завершения войны в Украине

07:15

Чем отличаются 2 короля: надо найти 3 отличительные детали за 12 секунд

06:54

Прогремело 12 взрывов: в РФ пожаловались на атаку дронов в ЛипецкеВидео

06:10

Добровольная мобилизация 18-24-летних: как Запад заставляет Украину договариваться с РФмнение

05:32

Большинство удивится: чем отличаются синие и белые знаки населенных пунктовВидео

05:05

Какой сегодня праздник 13 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

04:19

"15 трлн и две лопаты лития": Тука оценил идею обмена природных ресурсов на помощь СШАВидео

03:45

Стоит целое состояние: женщина нашла интересный антиквариат прямо в помойкеВидео

03:10

Работа мечты: британская компания ищет дегустатора курицы и готова платить £5,000

02:30

Тест на IQ: найдите спрятанные в ванной комнате наушники за 5 секунд

02:02

Гороскоп на завтра 14 февраля: Тельцам - большой успех, Водолеям - сюрприз

01:30

58-летняя Синди Кроуфорд повторила свой культовый образ из 90-ыхВидео

01:18

"Трамп сдает Украину": в Bloomberg раскрыли, как один звонок изменил курс США

00:33

Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

00:02

Осталось два боя: украинский чемпион заканчивает боксерскую карьеру

12 февраля, среда
23:46

"Мы на пути к миру": Трамп назвал страну, в которой хочет встретиться с Путиным

Реклама
23:39

Как можно измельчить сахар в пудру в домашних условиях: результат приятно удивит

23:04

РФ готовится к войне против стран Европы: в СНБО назвали цели Кремля и сроки

22:58

Миротворцы и "мощные пакеты помощи": Умеров рассказал о результатах "Рамштайна"

22:50

Молодая жена 75-летнего Ричарда Гира показала смешное сэлфи с актером

22:35

Украина и США срочно начинают работу команд по завершению войны - ЕрмакВидео

22:35

Где ошибка на картинке: только "настоящие детективы" найдут ответ за 5 секунд

22:32

"Я стала бабушкой": Седокова огорошила очередной новостью

22:17

"Новый этап": певица MamaRika сообщила о кардинальных переменах в жизни

22:11

Переговоры в Москве и звонок Трампа Зеленскому: главные новости Украины (дайджест)

22:04

Сняла юбку: предательница Лолита закатила бунт во время концерта

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять