У жениха скандальной блогерши Вербы есть ребенок и СИЗО за плечами

Личность нового жениха Вербы подтвердила его жена.

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У Вербы очень насыщенная жизнь / Коллаж Главред, фото Instagram/verbaa_verbaa

Жениха скандальной блогерши Юлии Вербы, которая "прославилась" благодаря покупке дорогущего авто, лакшери-покупками и переданными на фронт автомобилями, которые критиковали за старость и непригодность, назвали публично.

По информации ТСН, мужчину Вербы, которого та скрывает за смайликами, зовут Константин Золотухин. Он достаточно популярен во Львове.

На своей странице в Instagram, жена Золотухина призналась, что об отношениях пары узнала летом. Она также добавила, что ей было больно от этого, но она уже пережила неприятный момент.

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Известно, что со своей женой избранник блогерши развелся в 2021 году. У них также есть дочь.

Кроме того, стало известно, то Золотухин сидел в СИЗО. За то, что продавал фейковую технику Apple под видом настоящей.

Золотухин и его деятельность / Court.gov.ua

Напомним, ранее Верба попала в очередную постыдную ситуацию. На этот раз она опозорилась незнанием программы 6-го класса, а именно географии Украины.

Напомним, ранее молодая блогерша угодила в скандал с покупкой лакшери авто. На своей странице в Instagram молодая женщина хвасталась покупкой, которую многие ее подписчики посчитали не ко времени.

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