У жениха скандальной блогерши Вербы есть ребенок и СИЗО за плечами

Жениха скандальной блогерши Юлии Вербы, которая "прославилась" благодаря покупке дорогущего авто, лакшери-покупками и переданными на фронт автомобилями, которые критиковали за старость и непригодность, назвали публично.
По информации ТСН, мужчину Вербы, которого та скрывает за смайликами, зовут Константин Золотухин. Он достаточно популярен во Львове.
На своей странице в Instagram, жена Золотухина призналась, что об отношениях пары узнала летом. Она также добавила, что ей было больно от этого, но она уже пережила неприятный момент.
Известно, что со своей женой избранник блогерши развелся в 2021 году. У них также есть дочь.
Кроме того, стало известно, то Золотухин сидел в СИЗО. За то, что продавал фейковую технику Apple под видом настоящей.
Напомним, ранее Верба попала в очередную постыдную ситуацию. На этот раз она опозорилась незнанием программы 6-го класса, а именно географии Украины.
Напомним, ранее молодая блогерша угодила в скандал с покупкой лакшери авто. На своей странице в Instagram молодая женщина хвасталась покупкой, которую многие ее подписчики посчитали не ко времени.
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