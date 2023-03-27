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У ведущей 1+1 Аллы Мазур случилось горе

27 марта 2023, 16:32
Причину смерти отца Мазур не назвала, однако, уточнила, что незадолго до этого отец пережил инсульт.
Алла Мазур с отцом
Алла Мазур с отцом / instagram.com/allamazurofficial

В семье ведущей 1+1 Аллы Мазур случилось горе. Не стало отца журналистки Григория Францовича Мазур. Об этом ведущая ТСН сообщила подписчикам в соцсетях, показав их совместные архивные снимки.

"Я всегда тобой гордилась. Знала, что у меня лучший в мире папа, и чувствовала себя даже приобщенной к некоему "ордену посвященных"). Потому что знаешь, как круто было в 5 лет заходить в твой кабинет практически без стука, минуя очередь - потому что там МОЙ папа лечит зубы другим? Уже позже я поняла, что проходить очередь нехорошо, без стука - в кабинет нельзя. И вообще мне объяснили, что отвлекать папу во время работы не надо. Но в 5 лет - еще можно было зайти и спросить, когда ты собираешься домой: мы жили неподалеку. А главврач, встречая тебя, маленькую, по дороге, жмет руку и спрашивает, как дела. Потому что у самого примерно такого же возраста дети... Может, с тех пор у меня нет пиетета перед чинами?", - написала Алла в соцсетях.

Причину смерти отца Мазур не назвала, однако, уточнила, что незадолго до этого он пережил инсульт. В публикации журналистка поблагодарила родственника за поддержку и за то, чему он успел ее научить.

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"Ты научил меня максимализма в работе. Работал до последнего пациента в очереди, даже вне рабочего времени, переживал за каждого. И дома я часто слышала, как ты рассказывал маме об особо сложных случаях, и как ты все-таки спас тот зуб. А потом лет через 30, когда я уже работала на телевидении, кто-то из твоих тогдашних пациентов передал большую благодарность: потому что тот вылеченный тобой зуб и дальше исправно служит хозяину", - пишет ведущая.

Алла Мазур родилась в семье стоматолога и детской медсестры, но не пошла по стопам родителей, а получила диплом журналиста в киевском Национальном университете им. Тараса Шевченко.

С 1997 года Мазур 8 раз признавали лучшей телеведущей новостей по версии премии "Телетриумф".

В ноябре 2019 года у телеведущей диагностировали онкологию, которую она поборола за 10 месяцев.

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