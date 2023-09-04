У победителя Шансу и Голосу країни произошло несчастье в семье

Украинский певец, победитель музыкальных шоу "Шанс" и "Голос країни-2" Павел Табаков поделился с поклонниками личной трагедией - сегодня перестало биться сердце его матери, Татьяны Александровны.
Женщине, которая подарила жизнь талантливому артисту, было 69 лет. В последнее время у нее было слабое здоровье. Павел сообщил, что Татьяна Александровна попала в реанимацию незадолго до смерти, которая, вероятно, наступила в больнице.
Также Табаков отметил, что прежде они уже боролись за жизнь матери, но на этот раз, к сожалению, проиграли. На своей странице в Instagram Павел Табаков опубликовал фото своей мамы в юности, и посвятил ей трогательные прощальные слова.
"Родная моя, я очень хочу и прошу Господа Бога, чтобы тебе было хорошо на небесах. Прости за все, что недосказано. Теперь все мои песни ты будешь слушать где-то там, на облаках… Всегда любил, люблю и буду любить тебя всем сердцем. Ты мой ангел. Твой сын, Павел", - пишет певец.
Ранее стало известно, что 76-летнего Элтона Джона экстренно госпитализировали в одну из больниц Ниццы из-за несчастного случая, который произошел с артистом в его особняке.
Также пресс-служба Молодого театра сообщила про смерть известного украинского актера Юрия Потапенко. Ему было 58 лет, 32 из которых артист посвятил театру.
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