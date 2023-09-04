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У победителя Шансу и Голосу країни произошло несчастье в семье

Анна Подгорная
4 сентября 2023, 22:25 обновлено 4 сентября, 22:29
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Павел Табаков потерял самую верную и преданную фанатку, которой обязан жизнью.
Павел Табаков
У Павла Табакова умерла мама / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tabakov_official

Украинский певец, победитель музыкальных шоу "Шанс" и "Голос країни-2" Павел Табаков поделился с поклонниками личной трагедией - сегодня перестало биться сердце его матери, Татьяны Александровны.

Женщине, которая подарила жизнь талантливому артисту, было 69 лет. В последнее время у нее было слабое здоровье. Павел сообщил, что Татьяна Александровна попала в реанимацию незадолго до смерти, которая, вероятно, наступила в больнице.

Также Табаков отметил, что прежде они уже боролись за жизнь матери, но на этот раз, к сожалению, проиграли. На своей странице в Instagram Павел Табаков опубликовал фото своей мамы в юности, и посвятил ей трогательные прощальные слова.

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"Родная моя, я очень хочу и прошу Господа Бога, чтобы тебе было хорошо на небесах. Прости за все, что недосказано. Теперь все мои песни ты будешь слушать где-то там, на облаках… Всегда любил, люблю и буду любить тебя всем сердцем. Ты мой ангел. Твой сын, Павел", - пишет певец.

Умерла мама Павла Табакова
Умерла мама Павла Табакова / instagram.com/tabakov_official

Ранее стало известно, что 76-летнего Элтона Джона экстренно госпитализировали в одну из больниц Ниццы из-за несчастного случая, который произошел с артистом в его особняке.

Также пресс-служба Молодого театра сообщила про смерть известного украинского актера Юрия Потапенко. Ему было 58 лет, 32 из которых артист посвятил театру.

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шоу-бизнес Павел Табаков новости шоу бизнеса
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