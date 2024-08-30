"У него всегда были молодые": молчун Меладзе завел фаворитку после развода

Константин Меладзе много времени проводит с Софией Тарасовой.

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У Константина Меладзе новая фаворитка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic/

Российский композитор и продюсер Константин Меладзе, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, завел новую фаворитку – бывшую солистку "ВИА Гры" Софию Тарасову.

Как заявил российский журналист Антон Беккужев пропагандистским росСМИ, Меладзе не пропадет и найдет новую спутницу в любом случае и у него всегда были молодые фаворитки.

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"Ходят слухи, что у него новая фаворитка — бывшая солистка „ВИА Гры" София Тарасова", — рассказал Беккужев.

Тарасова пока не комментировала слухи, но известно, что она продолжает сотрудничать с Меладзе после ухода из группы.

Кто такой Константин Меладзе? Константин Меладзе - композитор, аранжировщик, поэт-песеннник и музыкальный продюсер. Старший брат певца Валерия Меладзе. Основатель девичьей поп-группы ВИА Гра. Его песни исполняли София Ротару, Алла Пугачева, Верка Сердючка и др. Меладзе был продюсером и кмпозитором киномюзиклов "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Сорочинская ярмарка". Принимал участие в качестве наставника, продюсера и композитора в различных телешоу - "Фабрика звезд", "Голос країни", "Хочу V ВИА Гру", "Х фактор" и пр.

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Отметим, россияне не довольны, что братья Меладзе сфотографировались с Егором Бортником. Как заявил российский общественный деятель Вадим Манукян, Меладзе таким образом уничтожили свою карьеру в РФ окончательно.

А также внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров, который выехал жить в США, но, видимо, вернулся в страну-террориста Россию, превысил скорость, за что и получил штраф. Байсаров неоднократно нарушал правила дорожного движения и его уже пять раз штрафовали за превышение скорости в Москве, но он все оплатил.

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