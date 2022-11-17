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"У нас с женой 14 детей, должно было быть 15": Кадыров рассказал о смерти дочери

17 ноября 2022, 17:22

Рамзана Кадырова прорвало на откровения. Он рассказал о своей семье.

Кадыров
Кадыров рассказал о смерти ребенка / УНИАН

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров решил разоткровенничаться о своей семье. Поводом для этого стал тот факт, что Путин присвоил звание "Мать-героиня" - Медни Кадыровой, супруге путинского прихвостня.

46-летний Кадыров признался, что в первые года брака пара столкнулась с потерей ребенка.

"Сейчас у нас 14 детей. Хотя должно было быть 15 — первая девочка умерла вскоре после рождения. Все эти годы я редко нахожу возможность побыть с ними хоть какое-то время", - вспомнил Кадыров.

По его словам, за все годы он ни разу не услышал от детей даже малейшего намека на недовольство.

"И тем более упрека от супруги. Старшие дочери, повзрослев, признались, что в детстве часто обижались на меня из-за недостатка внимания, но мать вовремя их отвлекала от таких мыслей, объясняя, что нужно быть опорой отцу, а не обузой", - заявил он.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отправит своих сыновей на войну против Украины. Он обещает бросить их в самые горячие бои. Он выложил видео с детьми, которое уже разлетелось в Сети.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров закатил истерику и в бешенстве стал обвинять российских генералов в позорной сдаче лимана в Донецкой области, который освободили Вооруженные Силы Украины. При этом он уже нашел виновного за сдачу Лимана. Им, по мнению главы Чечни является командующий Центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин.

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Автор: Сергей Кущ
Рамзан Кадыров
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