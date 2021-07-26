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"У меня расшатана нервная система": актер Фединчик с синяками на лице ответил за скандальную драку

26 июля 2021, 22:17

Актер извинился за свое поведение и за драку по среди ночи в Киеве.

Актер Андрей Фединчки попал в скандал / instagram.com/andreyfedinchik

Украинский актер Андрей Фединчик попал в скандал в Киеве после драки. Муж звезды сериала Крепостная Наталки Денисенко ехал на самокате зигзагами и вызвал возмущение водителей.

Конфликт перерос в драку и Фединчик бегал от одной машины к другой, снимал с себя одежду и вел себя неадекватно.

Сам заслуженный артист Украины прокомментировал свое поведение.

Как сообщает ТСН, Фединчика заподозрили в употреблении алкоголя или наркотиков, но артист признался, что всему виной – нервный срыв.

Он извинился за свое поведение и предстал перед камерами в синяках. Фединчик признался, что ему очень стыдно за свой поступок и его неадекватное поведение связано с непростым этапом в жизни и нервным срывом.

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"Никто не виноват, кроме меня. Столько строит все и все разрушить. У меня проблема с контролем гнева и эмоций. Буквально три дня назад у меня с женой произошел разговор, что я должен обратиться к специалисту (психиатру), но я этого не сделал. Да, у меня расшатанная нервная система. Много работы и личные проблемы, о которых я не хочу говорить. Извините все!", - сказал Фединчик.

Стоит отметить, что водитель, с которым Андрей Фединчик повздорил, пока заявление в полицию подавать не стал.

новости шоу бизнеса Сериал Крепостная
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