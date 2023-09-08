"У меня был выбор": "Миссис мира" из Херсона рассказала, почему держала за руки россиянку

Миссис мира, которая держалась за руки с россиянкой, оправдалась за свои действия.

https://stars.glavred.info/u-menya-byl-vybor-missis-mira-iz-hersona-rasskazala-pochemu-derzhala-za-ruki-rossiyanku-10499119.html Ссылка скопирована

Ирина Бессмертная пояснила, почему держала за руку россиянку, Коллаж Главред, фото Instagram/irena_bezsmertna

Ирина Бессмертная, 36-летняя жительница Херсона, которая оскандалилась во время международного конкурса красоты, пояснила, почему во время церемонии оглашения результатов, она держала за руку россиянку.

Об этом она сообщила изданию "Обозреватель". По словам женщины, она не побрезговала взять россиянку за руки, потому как хотела победить. Она утверждает, что если бы она не последовала правилам конкурса и не взяла бы россиянку за руки, то победу бы автоматически отдали жительницы страны-агрессора.

"Я не пожимала руку россиянке. Я следовала инструкциям и правилам конкурса в ожидании объявления победительницы. Если бы я не выполнила требований и инструкций конкурса, меня бы просто дисквалифицировали и победительницей стала россиянка. Вы хотите, чтобы я отдала нашу победу стране-агрессору?! Для меня это недопустимо!" – говорит Бессметрная.

видео дня

При этом она также указывает на то, что у нее все же был выбор.

"Я бы с удовольствием сделала иначе. Но у меня был выбор – сделать так, как я сделала, или отдать победу России! Моя победа во Всемирном конкурсе подчеркивает, что Украина сможет победить Россию при всех обстоятельствах! И я очень хочу, чтобы все поняли меня правильно в этом вопросе. Именно поэтому я даю эти разъяснения! Для меня это принципиально важно", – добавляет она.

Напомним, Ирина Бессмертная, 36-летняя жительница Херсона, который оккупанты обстреливают с завидной регулярностью, оскандалилась во время международного конкурса красоты Ms.World International 2023 ("Миссис Мира 2023").

Ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.