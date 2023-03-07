У Керема Бюрсина нет шансов: Ханде Эрчел закрутила роман с красавчиком-миллиардером

Фанаты разочарованы выбором "Эды Йылдыз" нового возлюбленного.

Ханде Эрчел встречается с Хаканом Сабанджи / instagram.com/handemiyy

Турецкая актриса и модель, звезда сериала "Постучись в мою дверь", Ханде Эрчел сильно разочаровала своих поклонников - она окончательно не планирует возвращаться к своему бывшему возлюбленному, актеру Керему Бюрсину, который также был ей парой на съемочной площадке.

В пользу этой версии играет тот факт, что 29-летняя артистка признала свой роман с турецким миллиардером Хаканом Сабанджи. Об этом сообщает турецкое издание Gazete Magazin, и публикует свежие совместные кадры влюбленных на своей официальной странице в Instagram.

Слухи о том, что Эрчел и Сабанджи вместе, стали ходить еще два месяца назад, но тогда актриса всячески отрицала эти отношения и просила "не втягивать ее в мир чужих фантазий". Тем не менее на днях папарацци заметили ее с Хаканом в аэропорту - вместе и со счастливыми улыбками на лицах.

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Преданные поклонники Ханде Эрчел не довольны ее выбором возлюбленного, так как считают его неудачной кандидатурой на руку и сердце турецкой красавицы. Хакан Сабанджи, наследник одной из самых богатых семей Турции, не сходит с первых страниц изданий - у него слава грубого ловеласа и гуляки, который постоянно попадает в скандалы. Также у него были многочисленные романы с турецкими селебритис, вроде Мелисы Сютшуруп, Дилы Таркан, Серенай Акташ, Диляры Аксюек, Шеймы Субаши и Хадисе.

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