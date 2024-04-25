Татьяна Брухунова рассказала о своей тяжелой болезни, которая плохо лечится.

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Татьяна Брухунова болеет/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova

Молодая жена престарелого путиниста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова рассказала о своей тяжелой болезни.

По информации пропагандистского издания Стархит, женщина страдает от сильной аллергии и гайморита.

"У меня очень сильная в этом году аллергия, но дело не только в ней. У меня гнойный гайморит. Это очень тяжелое заболевание. Я принимаю ряд антибиотиков, делаю разные процедуры", — рассказала Брухунова.

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Кроме того, женщине был диагностирован варикоз. Одну из операций по устранению данной проблемы она перенесла еще до беременности с сыном.

Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова - последние новости

Отметим, жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также звезды страны-террориста РФ высказались в сторону Евгения Петросяна на фоне новостей о рождении у него еще одного ребенка. Многие его осудили из-за безответственности.

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