Молодая жена престарелого путиниста Евгения Петросяна, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова рассказала о своей тяжелой болезни.
По информации пропагандистского издания Стархит, женщина страдает от сильной аллергии и гайморита.
"У меня очень сильная в этом году аллергия, но дело не только в ней. У меня гнойный гайморит. Это очень тяжелое заболевание. Я принимаю ряд антибиотиков, делаю разные процедуры", — рассказала Брухунова.
Кроме того, женщине был диагностирован варикоз. Одну из операций по устранению данной проблемы она перенесла еще до беременности с сыном.
Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова - последние новости
Отметим, жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.
А также звезды страны-террориста РФ высказались в сторону Евгения Петросяна на фоне новостей о рождении у него еще одного ребенка. Многие его осудили из-за безответственности.
Вас также может заинтересовать:
- Неизлечимо больная: молодая жена престарелого Петросяна сделала признание
- Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое
- Молодуха Петросяна впервые показала дочь и назвала необычное имя
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред