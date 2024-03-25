Ани Лорак рассказала, что у нее с дочерью началось недопонимание и сейчас они переживают трудные времена.

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Ани Лорак пожаловалась не переходной период дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Предательница Украины Ани Лорак, которая уехала жить и работать в страну-оккупанта РФ, воспитывает 12-летнюю дочь от бывшего мужа Мурата Нарчаджиоглу.

По словам Лорак, София уже начала проявлять свой неукротимый характер, который, возможно, унаследовала от отца. Как призналась Ани, в комментарии для росСМИ, у них начались недопонимания.

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"Сейчас она переживает переходный период. Любой, у кого есть дети этого возраста, понимает, о чем я. Это тяжелое время для родителей", - заявила предательница

Даже нынешний избранник певицы Исаак Виджраку, считающий себя африканским шаманом, призывает высшие силы угодить непокорному подростку.

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак получает российское гражданство, что известно:

Предательница Ани Лорак подала заявление на получение российского гражданства. По информации пропагандистского агентства РИА Новости, прошение Лорак подала еще в феврале.

А также все службы страны-террористки РФ подтвердили - Ани Лорак не замешана в финансировании ВСУ, но есть еще одно условие. Предательнице следует высказать четкую позицию на счет кровавого нападения России на Украину.

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