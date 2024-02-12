Тяжелобольная Тышкевич рассказала, как проходит ее лечение

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич рассказала фолловерам, как проходит ее лечение от редкой и тяжелой болезни. На своей странице в Instagram 29-летняя артистка поделилась, что начала консультироваться со специалистами из Центра головной боли (штат Техас, США), которые заметили у нее проблемы с межпозвонковыми дисками.
Медики посоветовали Тышкевич носить на шее специальный бандаж, а также выполнять определенные физические упражнения и строго придерживаться их рекомендаций.
"Я сейчас сотрудничаю онлайн с Техасским центром головной боли. Носить бандаж рекомендовал Техасский центр головной боли. Исходя из вывода моей МРТ шеи, они видят там проблему в диске. Поэтому я сейчас выполняю специальные упражнения и придерживаюсь некоторых рекомендаций", — рассказала актриса.
К слову, о серьезной болезни Екатерины Тышкевич стало известно в 2022 году. Актриса тогда делилась, что страдает от постоянной головной боли. Также знаменитость рассказывала, что украинские врачи не могут определить причину, из-за которой он начался. Екатерине приходится принимать токсические лекарства, чтобы унять боль.
Напомним, ранее стало известно, что звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел выходит замуж. Ее избранником стал турецкий миллиардер, с которым актриса встречалась на протяжении последнего года.
Также украинская певица и актриса Лилия Ребрик рассказала, как узнала о беременности. Артистка ждет появления на свет третьей дочери от Андрея Дикого уже в начале весны.
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